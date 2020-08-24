Zamanın tanığı saat kuleleri

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden saat kuleleri, kentlerin simge yapıları niteliğiyle ilgi görüyor.Zengin doğa ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyası, eşsiz tarihi ve kültürel zenginlikleri barındırıyor. Saat kuleleri de zengin mirasın nadide örnekleri arasında yer alıyor.İcadıyla adeta devrim yaratan saat, küçülüp evlere ve ceplere girmeden, kollara takılmadan önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu.Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleri olarak asırlardır zamana tanıklık ediyor.Bulundukları kentlerin simgeleri haline gelen saat kulelerinden bazıları, AA ekiplerince havadan görüntülendi.