MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYüzeyi tamamen buz tuttu... Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
GeriSeyahat Yüzeyi tamamen buz tuttu... Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
AA
Haber Giriş: 09 Ocak 2021 - 12:36 | 

Yüzeyi tamamen buz tuttu... Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor

Türkiye'nin en yüksek göllerinden olan ve bölgede etkili soğuk havanın ardından yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı gölün yüzeyi buz tuttu.

2
Abone Olgoogle-news

Sahip olduğu 2 bin 241 metre rakımıyla yurdun en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nün buzla kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

3
Abone Olgoogle-news

Çevredeki bazı vatandaşlar ve ziyaretçiler, donan gölün üstünde gezip fotoğraf çektirerek bu anın tadını çıkarıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Civar köylerdeki bazı balıkçılar ise gölün donmasının ardından yüzeyindeki buzları kırıp balık ağlarını suya atarak "eskimo usulü" avlanmanın keyfini yaşıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Gölün kıyısındaki Tanyolu köyünün muhtarı Kemal Artan, AA muhabirine, Balık Gölü'nün buzla kaplanmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler sunduğunu söyledi.

6
Abone Olgoogle-news

Artan, Balık Gölü'nü henüz görmeyenlerin bu güzelliğe tanık olması gerektiğini belirtti.

7
Abone Olgoogle-news

Artan, "Gölümüz buz tuttu. Havamız çok güzel, bazı insanlar gölün üstünde geziyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Yöre halkı ise gölün buz tutan yüzeyinde hiç korkmadan hareket ediyor.

9
Abone Olgoogle-news

Artan, "Ancak yabancılar geldikleri zaman 'Acaba buz kırılır mı?' diye korkuyor. Öyle bir durum yok, biz bunu biliyoruz. Kaç santim olacak, neresi kırılacak, nerede kaynak suyu var biliyoruz." diye konuştu.

10
Abone Olgoogle-news

Balık Gölü'nün havasının ender görülen temizlikte olduğunu, insanların burayı huzur bulmak için tercih ettiğini dile getiren Artan, şunları kaydetti:

11
Abone Olgoogle-news

"İnsanlar gelip gölün güzelliğini görüyor, fotoğraf çekiyor, gölün üzerinde kızakla geziyor. Balıkçılar ağ atıyor, buzu kırıp balık tutuyor. Hem yemek için hem de biraz para kazanmak için balık avlıyorlar. Göle gelenler donan gölün yanı sıra buz kırarak balık tutanlara yoğun ilgi gösteriyor. Burası bir doğa cenneti, herkes görmeli."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi