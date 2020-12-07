Yürüyen kayaların sırrı çözüldü... Her gün 200 metre ilerliyorlardı

11- Everest Dağı, Nepal Everest Dağı, 8 bin 800 metreden fazla yüksekliği ile dünyanın, deniz seviyesinden en yüksek dağı olarak ün salmıştır. Dünya çapındaki dağcılar için dayanılmaz bir çekiciliğe sahip olan Himalaya Dağları’nın bir parçası olan Everest zirvesi, yaklaşık 4 bin 142 dağcının zirve başarısına tanık olmuştur. Hayatları pahasına da olsa, bulutların altında gizli ve kar kaplı zirveye tırmanış, her dağcının hayali…