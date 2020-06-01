Yurt içinde gidilecek '20 izole' yer... İster doğanın tadını çıkarın ister denizin

Mazı Koyu / Muğla Bodrum’a bu kadar yakın olmasına karşın, bir o kadar da uzak. Sakinliği ve huzuru tam da bu dönem aranılan tatil şekli için biçilmiş kaftan. Barındırdığı 8 koyun masmavi sularında yüzebilir, her biri aile işletmesi olan pansiyon ve apartlarda samimi bir şekilde konaklayabilirsiniz. Yörede yetişen sebze ve meyvelerden yapılan yiyecekleri, her biri birbirinden güzel manzaraya sahip restorantlarda yiyebilirsiniz. Konaklama için en güzel manzarayı kapan ‘Kale Pansiyon’ düşünülebilir.