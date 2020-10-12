Yöneticiliği bıraktı, otostopla yola çıktı! Çorap bile sattı, “100 lirayı 8 bin lira yaptım"

“İşten çıktığımda ufak bir birikimim vardı ama o paraya hiç dokunmadım. Çok zor günler yaşarsam diye ayırdım. Yollarda para kazanarak gezmeyi planladım. Günlük işler yaptım, otel temizledim. Umman’da 100 liram vardı. O 100 lirayla Türkiye’den çorap aldım satmak için. Gittiğim yerlerde nasıl para kazanabilirim, ne yapabilirim diye araştırıyorum. Oraya da kadınlara yönelik çorap götürdüm . 100 lirayı orada 8 bin lira yapıp geri döndüm. Gittiğim çoğu yere parasız gidip, para kazanıp geri döndüm. Paris’te cebimde hiç para yokken birden birilerinin dans ettiğini gördüm aralarına katıldım ben de onlarla dans ettim. Günün sonunda izleyiciler beni de ekibin bir parçası sanıp bana da para verdi. Ben de o parayla kalkıp İsviçre’ye gittim”