Yöneticiliği bıraktı, otostopla dünya turuna çıktı

Pandemi biter bitmez tekrar yollara çıkacağım Dünya turu yapmak isteyen herkese hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulunan Seçen, “Kurumsal hayata dönmeyi planlamıyorum. Ben zaten toplumsal hayattan da istifa ettim. Kalabalıktan, insanlardan, trafikten istifa ettim. Burjuva bir ailede doğdum ama daha minimalist bir yaşama özendim çocukluğumdan beri. Benim kaçışım aslında buydu. Pandemi biter bitmez tekrar yollara çıkacağım. 'Biz yapamıyoruz, paramız yok' gibi şeyler biraz bahane aslında. Yapmak isteyen herkes yapabilir. Ben yaptım sonucunda da kötü bir şey olmadı, başıma kötü bir şey gelmedi. En azından denedim ve ben ruhumun peşinden gittim, diyebileceğim. Bu dünyada herkes hayallerinin peşinden gitsin bence” diye konuştu.