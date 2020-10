Yöneticiliği bıraktı, otostopla dünya turuna çıktı

Her yerde otostopla geziyorum Çoğu gezisine otostopla giden ve henüz olumsuz bir durumla karşılaşmadığını söyleyen genç gezgin, “Yurtiçi, yurtdışı her yerde otostopla geziyorum. Denk gelen her araca biniyorum. Bir korkum, endişem yok. Aslında beni aracına alanlar korkuyor. Ben kendimi açıklayıp Türkiye’yi, dünyayı gezdiğimi söyleyince çok güzel tepkiler alıyorum. Karnınız açtır, yemek ısmarlayalım gibi yardım teklifleri de oluyor. Şimdiye kadar da bir sıkıntı yaşamadım” dedi.