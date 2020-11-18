Yıllardır gizemini koruyan en ilginç yerler! Bazılarının ne amaçla kullanıldığını kimse bilmiyor

Gizli kelimesinin buradaki anlamı, arşivin 'Kutsal Makam'ın kişisel mülkiyeti olduğu ve ona yardımcı konumda olan Roma Curia'ya ait olan 'Özel' anlamına geldiğini ifade eder. Aynı zamanda buradaki gizli kelimesi 'gizli görevliler', 'gizli taşıyıcı' ve 'gizli hakkâk' anlamları taşıyabilecek çok onurlu bir görevin yansıması olarak kullanılmıştır.