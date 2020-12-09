Yıllar sonra yeni bir keşif daha... ‘Uzaylıların hava sahası’ olarak adlandırılıyor
Antik eser üzerine bir süredir araştırma yapan ekip, Peru'nun gizemli Nazca Çizgileri hakkında yeni bir figür keşfetti.
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Bilim insanları, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce oluşturulan ünlü Nazca Çizgileri’nin bir parçası olan yeni bir figür keşfettiler.
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Peru'da dik bir tepenin kenarında yeni bir kedi resmi bulundu ve bu figürün, ünlü Nazca Çizgileri’nin bir parçası olduğu ortaya çıktı.
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Nazca Çizgileri nedir?
Nazca Çizgileri, bilimde jeoglifler olarak adlandırılan toprakta yapılmış çizimlerdir.
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Peru'nun başkenti Lima'nın yaklaşık 400 km güneyinde bulunan çizgiler, MÖ 500 ile MS 500 arasında yapıldı. Nazca Çizgiler’i, Nazca Çölü'nün yüzeyini kaplayan kırmızımsı kahverengi demir oksit kaplı çakıl taşlarının kaldırılmasıyla oluşturuldu ve sonrasında altındaki açık renkli kili ortaya çıkardı
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Çizgiler, 10 ila 15 cm derinliğinde ve bölgenin son derece kuru ve rüzgarsız hava koşulları sayesinde, 25 derecelik bir sıcaklıkta çok uzun süre bozulmadan kalabildiler.
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Nazca Çölü, dünyadaki en kuru yerlerden biridir ve çizgiler yaklaşık 450 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Çizgilerin büyük bir bölümü 0,3 metre genişliğe sahip.
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Ayrıca bu alanda düz çizgiler, geometrik şekiller ve figürler olmak üzere üç farklı tür bulunuyor. Hatta bazıları ‘Uzaylıların hava sahası’ olarak adlandırılıyor.
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Hayvanları ve bitkileri tasvir eden yaklaşık 70 figür var ve bunların çoğu muazzam büyüklükte. Sinek kuşu figürü 93 cm uzunluğunda, akbaba 134 metre, maymun 93 x 58 metre ve örümcek 47 metre uzunluğunda.
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Nazca Çizgilerini bu kadar çekici kılan şey ise, bu tasarımların ve figürlerin yalnızca bir tepeden veya belirli bir yükseklikten tanınabiliyor olması.
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Çizgilerin tarihi
Nazca Çizgileri’nden ilk olarak 1553’de bir tarih kitabında bahsedilmişti. Ancak, asıl 1930'larda, bölgeyi gezen Perulu askeri ve sivil pilotlar tarafından keşfedildi.
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1940 yılında Amerikalı tarih profesörü Paul Kosok, eski sulama sistemlerini incelemek için Peru’ya giderken, Nazca Çizgileri üzerinden uçtuğu esnada figürleri fark etti ve geri dönüşünde gördüklerini anlattı.
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Bunun ardından, Alman matematikçi ve arkeolog Maria Reiche ve Kosok, II.Dünya Savaşı’nın başlamış olmasına rağmen, Peru'da kalmayı tercih ettiler ve hatları incelemek için Nazca'ya taşındılar.
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İkili, araştırmalarının sonucunda çizgilerin büyük ölçekli bir göksel takvimin parçası olduğu sonucuna vardı.
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Figürler; güneş ve diğer gök cisimlerinin yaz ve kış gündönümlerinde doğduğu veya battığı yerlere işaret ediyordu.
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1949'da Reiche, Nazca Çizgileri hakkındaki teorilerini “Çölün Gizemi” adlı bir kitapta yayınladı.
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Reiche, çizgileri korumak için güvenlik personelini işe alırken kitabın satışından elde edilen karı kullandı ve sonunda Peru hükümetini çizgilerin kamuya açık erişimini kısıtlamaya ikna etti. Bu kısıtlama bugün hala yürürlükte, ancak uçuş yapılabiliyor.
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Nazca Çizgileri’nin yeniden gündeme gelmesini sağlayan kişi, 1968'de satış rekorları kıran “Chariots of the Gods” kitabını yayınlayan İsviçreli yazar Erich von Daniken’di. Kitapta Däniken, çizgilerin yerli halk tarafından, alan üzerinden uçan uzaylılarla iletişim kurmak için oluşturulduğunu ve bazılarının eski bir uzaylı iniş pisti olduğunu iddia etti. Von Däniken, bunu iddia ederken, Nazca Çizgileri’nden biri olan uzaylı figürünü kastetmiş olabilir.
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1998'de, Chicago'nun Adler Planetaryumu Phyllis Pitluga'daki kıdemli gökbilimci, bu şekilleri "cennetsel şekillerin temsilleri" olarak tanımladı. 1996'dan beri, iki arkeolog, Markus Reindel ve Johny Island, çizgileri incelemeye devam ediyor ve bazı jeogliflerin su toplayan akifer ve su kemerlerinin yollarını izlediğini iddia ediyorlar.
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Son keşifler
2011 yılında, Japonya'nın Yamagata Üniversitesi’nden bir ekip, insan kafası ve hayvan olmak üzere iki yeni figür keşfetti.
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Ayrıca, Haziran 2019'da yayınlanan bir makaleye göre, disiplinli bir Japon araştırma ekibi, çizgilerde işaret edilen bazı kuşları tespit etti ve tuhaf bir şekilde, bu kuşlar bölgeye ait bir tür değildi.
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Aynı yıl, Yamagata Üniversitesi ekibi, bazı özel makineler sayesinde 143 yeni jeoglif keşfettiğini duyurdu.
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Günümüzde Nazca Çizgileri
1994 yılında Nazca Çizgileri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Ayrıca, Nazca'daki havaalana “Maria Reiche Neuman Havaalanı” adı verildi ve Peru'daki yaklaşık 50 okul ve diğer kurumlar bu ikilinin adını aldı.
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Son bulunan kedi figürü de diğer Nazca Çizgileri’ne katılırken, şekillerin amacı ya da kim tarafından yapıldığı hala gizemini koruyor.