Yeşili ve oksijeni bol 10 adres! Kafa dinlemek istiyorsanız bu liste size göre...

Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 17:37 , 11 Haziran 2020 - 17:38

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Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki... Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan birçok yer var.