Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 13:11 | 14 Eylül 2020 - 13:15

Yeşili ve oksijeni bol 10 adres! Hepsi keşfedilmeyi bekliyor...

Ülkemiz denizi, güneşi ve tabiat zenginlikleri ile adeta bir cennet. Bu cennet ülkenin her karış toprağında keşfedilmeyi bekleyen o kadar çok yer var ki... Güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bağrında saklı onlarca hazineyi barındıran Türkiye’de sıcakkanlı, misafirperver insanları ve yemyeşil doğasıyla öne çıkan birçok yer var.