Yeşil ve mavinin buluştuğu sıra dışı bir ülke... Sadece üç trafik ışığı var, hapishane yok, evlerin çatısı çim hatta...
İskoçya'nın kuzeybatısında, İzlanda'nın güney doğusunda yer alan Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetim. Kendi kendini yöneten Faroe Adaları pek çok kişi tarafından az tanınmış olsa da Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki bu nefes kesici güzellikteki bölge okuduğunuzda inanamayacağınız ilginç özelliklere sahip...
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İşte bu sıra dışı adalarla ilgili duyduklarınıza inanamayacağınız 11 ilginç detay...
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Politik olarak Danimarka'nın bir parçası olan 18 volkanik Faroe, sesler ve fiyortlarla ayrılmış olarak İzlanda ve Norveç arasında sıkışmış durumda. Lítla Dímun dışında tüm adalarda yerleşim var. 18 adalık takımadaların nüfusu sadece 50 bin iken, burada yaşayan insanların hepsi 80 farklı milleti temsil ediyor.
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Takımadalar denizden en fazla 5 kilometre uzakta, bu yüzden de koyunların yaygın olduğu her noktada, geleneksel Faroe yemeklerinin rüzgârda kurutulmuş balık, fermente kuzu, balina ve koyun kafasını içermesi şaşırtıcı olmasa gerek.
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Böyle bir menü daha çok yerlilere ve gurmelere hitap etse de maceracılar adaların sarp kayalıkları, şelaleleri ve çok sayıda yürüyüş parkurundan etkileniyor. Ve hemen her ziyaretçi, denizden dağların zirvelerine uzanan yeşilliklerin manzarasına sahip, bozulmamış bölgenin ilginç, renkli evlerinden etkileniyor.
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Birçok evin çatısı çimden yapılmış
Faroe Adaları, yılda yaklaşık 300 gün yağmur alıyor. Çim çatılar evleri bu saldırıdan korur ve iyi bir yalıtım sağlıyor. Çim, yüzyıllar boyunca tercih edilen çatı kaplama malzemesiyken, günümüzün yeni binaları tipik olarak modern yapı malzemeleri ile inşa edilmekte. Ancak çim, romantikler ve yeşil binayı tercih edenler arasında yeniden canlanıyor.
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Yerli ağaç yok
Güçlü rüzgarlar ve sık sık fırtınalar sayesinde Faroe Adaları'nda çok az ağaç var. Ve burada olanlar yerli değil. Çoğu, Faroe'lara benzer iklime sahip olan Alaska ve Güney Amerika’nın Tierra del Fuego’dan getirildi. Bu ağaçlar küçük tarlalarda kümelenmiş durumda.
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Faroelar bir zamanlar bağımsızdı
Yüzyıllarca Norveç tarafından yönetildikten sonra, Faroe Adaları 1800'lerde Danimarkalılar tarafından ele geçirildi. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında, Naziler Danimarka'yı işgal ederken, Farolar İngiliz kontrolü altına girdi. Savaş bittikten sonra Faroe, bağımsızlık üzerine kafa yormaya başladı.
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14 Eylül 1946'da seçmenler bağımsızlık lehine bir referandum geçirdi. Daha sonra, 18 Eylül'de, adaların bağımsızlığı ilan edildi. Ancak Danimarka hükümeti, daha sonra bu bildirgeyi iptal etti.
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Neredeyse hiç fast-food yok
Eğer sağlığınız ve diyetiniz sizin için önemliyse, Faroe’ler sizin yeriniz olabilir. Adalarda sadece iki fast-food noktası var ve her ikisi de başkent Torshavn’da bulunuyor.
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Bekarların dikkatine!
2019’da Faroe Adaları'nda yaşayan 18 yaş üstü 19.988 erkek vardı, ancak sadece 18.502 kadın. Bu fark, birçok kadının eğitim için yurt dışına gitmesi ve daha sonra eve dönmemesinden kaynaklanıyor. Bunu telafi etmek için, Faroe erkekler başka bir yerde, yani internet üzerinden aşkı aramaya başladılar.
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Tayland ve Filipinler’den birçok kadın, büyük ölçüde farklı iklim ve kültüre rağmen, uzun mesafeli bir romantizme ve Faroe'de olası yeni bir hayata açıktı. Bugün, Tayland ve Filipinler'den 300'den fazla kadın, adaların en büyük etnik azınlığını oluşturan Faroe'de yaşıyor.
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Martı ve koyunlar insanlardan fazla
Faroe Adaları'nda martılar ve koyunların sayısı çok fazla. 18 adada yaklaşık 50.000 insan var, ancak 70.000 koyun ve yarım milyon martı... Ayrıca koyunlar, otları kesmede oldukça önemli bir rol oynuyor. CN Traveller'a göre, martıları izlemek için en iyi yer Faroe Adası'nın batısındaki Mykines bölgesi…
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Hapishaneye gerek yok
Burada o kadar az suç var ki adalarda hapishane yok! Peki birisi suç işlediğinde ne oluyor? Takımadaların en büyük adası olan Streymoy’da 12 hücreli bir hapishane var. Mahkumların odalarında kendilerine ait televizyonları var ve dışarıdaki mini golf sahasını kullanmalarına izin verilir. Ancak burada sadece 18 ay veya daha az hapis cezasına çarptırılan şiddet içermeyen suçlular kalabilir. Danimarka'da ciddi bir suç işleyen veya daha uzun hapis cezası alan herkes hapse atılıyor.
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Ancak burada sadece 18 ay veya daha az hapis cezasına çarptırılan şiddet içermeyen suçlular kalabilir. Danimarka'da ciddi bir suç işleyen veya daha uzun hapis cezası alan herkes hapse atılıyor.
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Sadece üç trafik ışığı var
Faroe’ da sadece üç trafik lambası bulunuyor ve tüm bu ışıklar, yaklaşık 21.000 kişiye veya takımadaların toplam nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Torshavn’ın başkentinde bulunuyor.
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Doğurganlık oranı çok fazla
Avrupa'nın geri kalanından farklı olarak, Faroların 2016’da 2,6 gibi yüksek bir doğurganlık oranı var. Muhtemelen düşük suç oranı ve güçlü aile merkezli kültür nedeniyle, çocuklara kendi başlarına keşfetme özgürlüğü veriliyor. Buna bağlı olarak, yaşam beklentisi oranı da çok yüksek. Erkeklerin yaşam ortalaması 79.9 yıl ve kadınlar için 84.4 yıl olarak biliniyor.
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Atlantik Okyanusu üzerindeki tek köprü
1973'te açılan Streymin köprüsü, takımadaların en kalabalık ikisi olan Streymoy ve Eysturoy adalarını birbirine bağlar. 220 metre yükseklikte, Sundini Sound'u en dar ve en sığ noktasında kaplar, bu nedenle yerliler burayı "Atlantik üzerindeki köprü" olarak adlandırır. Yakın zamanda bir denizaltı tünelinin açılması ve köprü üzerindeki trafiği büyük ölçüde azaltması bekleniyor.
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Bir yerde yağmur, bir sonraki kar ve üçüncü bir yerde güneşin görülmesi burası için sıradan bir doğa olayı sayılıyor. Dört mevsimi tam anlamıyla bir günde yaşayabilirsiniz!
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Öte yandan, ziyaretçiler şu ana kadar kuzeydeki bir yer için nispeten ılıman bir iklime sahip olan Faroe Adaları’nın bu yönüne de şaşırıyor. Yazları sıcaklık ortalama 13 derece, kışlar ise ortalama 3 derece oluyor.
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Yazları sıcaklık ortalama 13 derece, kışlar ise ortalama 3 derece oluyor.