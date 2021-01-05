Yeşil ve mavinin buluştuğu sıra dışı bir ülke... Sadece üç trafik ışığı var, hapishane yok, evlerin çatısı çim hatta...

Hapishaneye gerek yok Burada o kadar az suç var ki adalarda hapishane yok! Peki birisi suç işlediğinde ne oluyor? Takımadaların en büyük adası olan Streymoy’da 12 hücreli bir hapishane var. Mahkumların odalarında kendilerine ait televizyonları var ve dışarıdaki mini golf sahasını kullanmalarına izin verilir. Ancak burada sadece 18 ay veya daha az hapis cezasına çarptırılan şiddet içermeyen suçlular kalabilir. Danimarka'da ciddi bir suç işleyen veya daha uzun hapis cezası alan herkes hapse atılıyor.