Yerin 20 metre altındaki gizem! Görenleri şaşkına çeviriyor...

Maden ayrıca Polonya’nın en büyük turistik yerlerinden de biri… Bu yer altı tuz şehri, günümüzde karanlık mağaralardan evrim geçirerek, 300 kilometreyi aşkın etkileyici galerilere, yaklaşık 3 bin odaya ve ilk üç katı halka açık olan dokuz kata sahip olan karmaşık bir labirent halinde... Gölün suyunun cilde çok iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca madende tahta şapeller ve tuz madenciliğinin tarihini anlatan bir de müze bulunuyor.