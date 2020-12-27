Yeni yılda seyahat dileyenler... Hayallerle başlasın gerçek olsun
2020 belki de tatil ve yolculuk özleminin en çok hissedildiği yıl olarak da tarihe geçecek. Seyahat planlamak şimdilik zor ama umudu kaybetmeyip hayal kurmak hem kolay hem de güzel. Edebiyatçılardan tiyatroculara yolculuklarından ilham alan ve gezmeyi seven 10 isme gezip görmekle ilgili en çok neleri özlediklerini ve 2021 gezi hayallerini sorduk..
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İşte 10 ünlü ismin 2021 seyahat hayalleri...
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Kızımı anneannesine kavuşturabilmek istiyorum, bir de Datça’yı teneffüs etmek
Yetkin Dikinciler – Sinema ve tiyatro oyuncusu Seyahat etmek çok güzel bir duygu. En başta bir özgürlük. Bunun kısıtlandığını düşünüyor olmak bile insanın ruhunu sıkan bir şey. Ama en önemlisi de insanın dilediği zaman şu yuvarlak dünyayı bir kez dönme hayali. Yani gidemediğimiz nice yerler var, tanımadığımız nice kültürler var. Yurtiçinde en çok seyahat etmeyi istediğim yerler, oynadığımız oyunlarla, yurtiçindeki sinema festivalleriyle şöyle Anadolu’ya çıkıp uzanmak.
Oranın insanlarıyla hem sohbet edebilmek hem de o bölgenin mutfağının güzelliklerini yaşayabilmek. Gaziantep’in biberinden alabilmek, Karadeniz’e uzanıp orada bir çay içebilmek. Yurtdışında da turneler ve festivaller aracılığıyla, Almanya’da Frankfurt Film Festivali’ne katılıp oradaki gurbetçilerle dert ortağı olmak, iki lafın belini kırmak, Türk sinemasını temsil edebiliyor olmak... Bunlar hâlâ 2021 için umutlarım ve hayallerim arasında. En çok da küçük kızımı anneannesine kavuşturabilmek. Onu Aydın’a götürmek istiyorum. Bir de unutmadan, 2021 yazında şöyle bir âşık olduğum Datça’nın güzel havasını teneffüs edebilmek...
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St. Petersburg’u özledim, yeni yılda belki Yunanistan’a gidilir
İlber Ortaylı - Tarihçi Seyahat edemeyince ömrünün bir tarafını tükenmiş hissediyorsun. Allah’tan yurtiçinde seyahat edebiliyoruz. Bizim millet maalesef bir yere hücum etti mi ediyor. Yaylalar gibi tenha yerlerde hiç görmüyorum insanları. Belirgin yerlere yığılıyorlar. Alaçatı’ya gidiyor, Bodrum’a gidiyor. Kalabalıktan çok hazzeden bir toplumuz. Daha bu pandemide plan yapılmaz. Korona ne zaman geçer belli olmaz. 2021’de Yunanistan’a gidilir.
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O da en başarılı korona ülkesi olduğu için… Yunanistan bile soru işareti. Memleket içi gezilerde de tepeden tırnağa bütün Ege gezilir. Yani başlangıç noktası Erdek, nihai nokta Alanya. Dağlar dahil hepsini tarayın. Yurtdışında St. Petersburg’u özledim ama nasıl gideceksin! İngiltere’yi özledim, özellikle Oxford’u…
5
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Güney Kore’deki Baekyangsa Tapınağı’na gidip lotus çayı içeceğim
Ayşegül Sönmez Sanat eleştirmeni En çok özlediğim şey uçakta film izleyip komedi dahi olsa ağlamak. Uçak kadar duygusal, hassas olduğum bir mekân yok. Bambaşka bir şehirde tanımadığım insanlarla bir barda içip sarhoş olmayı... Metroda iş çıkışı saatinde yorgun işten dönüyormuş taklidi yapmayı özledim. Oğlum bir süredir İspanyolca öğreniyor. Ona sözüm var; salgın biter bitmez İspanya’da sahilde bir ev kiralayıp, bol yemek yiyip, gezip takılmak istiyoruz. Öte yandan şahsi hayalim ve planımsa pandemide sanatçı arkadaşım, komşum Sena’nın tavsiyesiyle izlediğim ‘Chef’s Table’ ile şekillendi.
6
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Rahibe şef Jeong Kwan’in yaşadığı Güney Kore’deki Baekyangsa Tapınağı’na gidip şefin yemekleri bir yana lotus çayını içmek ve varlık - zaman üzerine düşünmek. Yurtiçi... Mardin! Deli gibi özledim ve bir bienal yapıyoruz. Konusu itibariyle çok çekici, içinden geçtiğimiz zamanlar üzerine. Mardin’den bakmak istiyorum içinden geçtiğimiz zamanlara, Mezopotamya Ovası her zaman hem tedavi eder hem zihin açar.
7
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Romanımda yazdığım yerleri görmek istiyorum
Ahmet Ümit – Şair, yazar Pandemi öncesinde haftada bir hem yurtiçine hem yurtdışına seyahat ediyordum. Yazdığım roman nedeniyle Bergama’yı ziyaret ediyordum sık sık. Diyarbakır’dan Trabzon’a, Edirne’den İzmir’e, hatta Antalya’ya kadar her yere gidiyordum. Romanımın bir kısmı Berlin’de geçiyor. Pergamon Altarı (Zeus Tapınağı) 1878’de götürüldü Berlin’e. Onu anlatan bir roman yazıyorum. Geçen sene sürekli Berlin’e gidiyordum. Pandemi başlayınca seyahat edememenin acısını içimde hissettim diyebilirim.
8
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Uçağa binmeyi, havaalanlarında olmayı özledim. Kısaca seyahat etmeyi çok özledim. 16 Mart’tan bugüne kadar dışarı çıkmadım. İlk fırsatta Berlin’e gideceğim. Çünkü romanımda yazdığım yerleri tekrar görmek istiyorum. Yurtiçinde de tekrar Bergama’yı görmek hoşuma gider.
9
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Taklacı güvercinlere gülümseyeceğim
Dilan Bozyel – Fotoğrafçı Dünyayı keşfedemeyecek olma korkusu... İlk zamanlarda sersemlik hissi çöktü üstüme. Sonra yollarda, yalnız seyahat ettiğim için, hayal kurmayı özledim. Uzun tren yolculuklarında ya da sabaha karşı bulutların üstünde gündoğumuna şahit olurken yaşadığım rüya hissini; yol, yolda olma, yolcu olma halini özledim. Zamanla alışmıyor da kabul ediyor insan. Mantık devreye giriyor sanırım gerektiğinde. Artık meditasyon gibi gözlerimi kapatıp yolculuk yaptığımı hayal edebiliyorum. Yollar açılana dek, hayat tekrar hazır olana dek... Önce trene atlayıp Konya’ya gideceğim inşallah. Her yıl aralık ayında Mevlana’yı ve Şems’i ziyaret ediyordum.
10
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Sonra bir araba kiralayıp Mardin’e gitmek istiyorum. Yollarda müzik dinleyip kamyoncuların mola verdiği restoranlarda çorba ve çay içeceğim. Mardin’e gidip özlediğim kiliseleri ziyaret edeceğim. Mezopotamya denizine karşı oturup sessizce güvercinlerin kanat seslerini dinleyeceğim. Taklacı güvercinlere gülümseyeceğim.Yurtdışındaysa en çok Paris’te serserilik yapmayı özledim. Aylak aylak yorulana dek sokaklarda yürümeyi özledim. Sabah uyanıp herhangi bir yerde kahve içmeyi, akşama doğru şarap içmeyi. Sen Nehri’nin kenarında ayaklarımı nehre uzatıp şiir okumayı, her adımımda fotoğraf çekmeyi, çektiğim fotoğraflara bakıp keyiflenmeyi, âşık gibi hissetmeyi...
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Varşova-Bükreş-Budapeşte, nasıl da görmedim!
Bedri Baykam - Ressam Seyahatlerin yeni keşfedilecek bir yere gitme zevkini özledim. Bu arada gerek sanat projelerim gerek kitaplarım veya önemli eylemlerim için seyahat ediyor olmak, uzun yolda araba kullanmak veya tanımadığım bir şehirde yürüyüş yapmak, yepyeni fikirlerin doğmasına, yeşermesine neden olur.
12
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Bu fırsatların yepyeni ortamlarda doğuşuna tanıklık etmeyi de özledim. Mesela ‘Kemik’ romanım, 1997’de Kaliforniya’da ıssız ormanların etrafında yol alırken eşimle yaptığım beyin fırtınalarından doğdu. O seyahat olmasa, belki roman yerine felsefe kitabı yazacaktım. Bu arada havaalanlarını da özledim. Özellikle biraz öldürecek zamanım varsa.
13
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Göbeklitepe ve Bayburt Baksı Müzesi. Piramid Sanat ekibi ile beraber bu noktaları gezmek, tarihi odak noktaları çerçevesinde bir Anadolu yolculuğu yapmak istiyoruz. Yurtdışı, Paris, ardından Varşova-Bükreş-Budapeşte’ye gitmek isterim. Yeni bir yer gezmeden önce 14 aydır gidemediğim Kuzey Kaliforniya ile İstanbul kadar evim saydığım Paris’e kapak atıp yakın arkadaşlarımı, kitapçıları ve kafeleri gezmek istiyorum. Sonra da belki Varşova, Bükreş ve Budapeşte gibi görmediğim üç Doğu Avrupa başkenti aklıma geliyor. Neredeyse tüm kıtalarda onca farklı ülkeyi görmeme rağmen, bu tarihi kentleri hâlâ gezmemiş olmama inanamıyorum, nasıl da denk gelmedi!
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Venedik, eski bir zaman danteli içinde yürümek gibi...
Nazlı Eray - Yazar Seyahat edememek bende çok büyük bir psikolojik eksikliğe sebep oldu. Çünkü seyahati çok severim. Bırakın seyahati, bazı günler evden çıkamamak, bahçe kapısından dışarı çıkamamak, sokağa çıkamamak gibi durumları neredeyse bir yıldır yaşıyoruz. olay kolay da seyahat edebileceğime, özgürlüğe kavuşabileceğime inanamıyorum henüz. Yurtiçinde seyahat imkânım olursa ilk gideceğim yer Mardin olur.
15
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Orada bir konakta konaklayıp sabaha karşı Fecr Cafe’ye gidip Mezopotamya’dan güneşin doğuşunu izlemek isterim. Yurtdışında Capri Adası ve Venedik’e gitmek isterdim. Capri dünyanın en egzotik, en güzel adalarından biri. Capri Adası’na gidip bir kez daha Curzio Malaparte’nin evini gezmek isterim. Venedik ise eski bir zaman danteli içinde olmak gibi. Tabii bunlar şimdi rüya gibi.
16
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Haritayı önüme koyup nereye gitsem demeyi özledim
Saffet Emre Tonguç Hürriyet Seyahat yazarı Özgürlüğümün kısıtlandığını, suçum olmamasına rağmen cezalandırıldığımı hissettim. Diğer ülkeler tarafından tecrit edilmek ne kadar zormuş gördüm. Adeta yarı açık cezaevlerinde yaşamaya mahkûm edilmiş gibiyim. Haritayı önüme koyup nereye gitsem demeyi özledim.Yeni yılda ilk seyahat etmek istediğimiz yer Mardin.
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‘Butik Oteller Türkiye’ kitabıma ülkedeki bütün güzel butik otelleri koymayı hedefliyoruz. Yurtdışında gitmek isteyeceğim yer ise Laponya. Çünkü beyazı özledim. Belki bilinçaltımın bana bir oyunu bu! Çaktırmadan “Kar virüsleri öldürür” diyor...
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Sevgiliyle Paris’e uzansak...
Ali Poyrazoğlu - Tiyatrocu Yasaklar kalkar kalkmaz Sharon Stone hangi şehirdeyse oraya gitmek istiyorum (gülüyor). Şaka bir yana, ben 10 aydır Bodrum’dan İstanbul’a gitmediğim için, İstanbul’a evime, tiyatroma gitmek istiyorum. Seyirciyi özledim. Oturmuş tiyatro izleyen, alkışlayan, gülen, eğlenen seyirciyi özledim.
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İzmir’e gidip oynamayı, Denizli’ye gidip oynamayı, New York’a gidip oynamayı ve Paris’e gidip oyun izlemeyi özledim. Ben her zaman derim ki: “Aşkın başkenti Paris’tir”. Ama arkasından da “Sevgili nerdeyse aşkın başkenti orasıdır” diye eklerim. Sevgiliyle Paris’e gitsem iyi olurdu...
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Londra, İstanbul’dan sonra ikinci evimdi
Deniz Akkaya – Model, sunucu Seyahat etmekle ilgili en çok sorumluluklardan kaçıp sorumsuzca dolaşmayı, kendime ödül vermeyi çok özledim. İlk olarak hava şartları nasıl olursa olsun Londra’ya gideceğim. Beni tanıyanlar bilir; ben deniz, kum, güneş insanı değilim. Şehir insanıyım. İstanbul’dan sonra ikinci evimdi Londra. Tarihine, geçmişine sıkı sıkı tutunan bu şehri çok seviyorum. Gecesi ayrı güzel, gündüzü bambaşka. Sanat ve müzikal şehri... Gerçekten çok özledim!
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Yurtiçindeyse Kapadokya ve Göbeklitepe’yi ziyaret etmek istiyorum ilk fırsatta. Kapadokya vazgeçemediklerimden, Göbeklitepe ise görmeyi çok istediklerimden.