Yeni yılda seyahat dileyenler... Hayallerle başlasın gerçek olsun

Kızımı anneannesine kavuşturabilmek istiyorum, bir de Datça’yı teneffüs etmek Yetkin Dikinciler – Sinema ve tiyatro oyuncusu

Seyahat etmek çok güzel bir duygu. En başta bir özgürlük. Bunun kısıtlandığını düşünüyor olmak bile insanın ruhunu sıkan bir şey. Ama en önemlisi de insanın dilediği zaman şu yuvarlak dünyayı bir kez dönme hayali. Yani gidemediğimiz nice yerler var, tanımadığımız nice kültürler var. Yurtiçinde en çok seyahat etmeyi istediğim yerler, oynadığımız oyunlarla, yurtiçindeki sinema festivalleriyle şöyle Anadolu’ya çıkıp uzanmak.



Oranın insanlarıyla hem sohbet edebilmek hem de o bölgenin mutfağının güzelliklerini yaşayabilmek. Gaziantep’in biberinden alabilmek, Karadeniz’e uzanıp orada bir çay içebilmek. Yurtdışında da turneler ve festivaller aracılığıyla, Almanya’da Frankfurt Film Festivali’ne katılıp oradaki gurbetçilerle dert ortağı olmak, iki lafın belini kırmak, Türk sinemasını temsil edebiliyor olmak... Bunlar hâlâ 2021 için umutlarım ve hayallerim arasında. En çok da küçük kızımı anneannesine kavuşturabilmek. Onu Aydın’a götürmek istiyorum. Bir de unutmadan, 2021 yazında şöyle bir âşık olduğum Datça’nın güzel havasını teneffüs edebilmek...