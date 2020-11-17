Seyahat Serena Karamızrak / Instagram: serenakaramizrakk | Fotoğraflar: Serena Karamızrak, Alamy Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 11:32 | 17 Kasım 2020 - 11:32

Yeni normalde İstanbul’a yakın kaçış adresleri

Mart ayından beri yaşadığımız pandemi sürecinde biz gezginler de dahil olmak üzere hepimiz rotalarımızı ya yaşadığımız bölgedeki yakın yerlere ya da yurt içine kaydırdık. Hem sağlığımızı koruma endişesi hem de ekonomik endişeler nedeniyle artık bildiğimiz güvendiğimiz yerlere gitme isteği doğdu hepimizde. Biz de sizler için İstanbul yakın rotaları tek bir yazıda toplama gereği duyduk.