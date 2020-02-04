Yeni keşfedildi! Öyle bir şey için kullanılacak ki...
Amazon havzasında, biri 860 voltluk elektrik şoku üretebilen iki elektrikli yılan balığı türü keşfedildi.
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Şimdiye kadar, pilin mucidi Alessandro Volta'ya ilham kaynağı olan elektrikli yılan balıklarının tek bir türü (Electrophorus electricus) olduğu düşünülüyordu.
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Washington'daki Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi zoologlarından C. David de Santana başkanlığındaki bir ekip, Güney Amerika'nın ücra köşelerinden topladığı 107 DNA örneğinin analizinin "Electrophorus voltaic" ve "Electrophorus varii" adını verdikleri iki elektrikli yılan balığı türünün varlığına işaret ettiğini açıkladı.
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Sonuçları Nature Communications adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada "E voltai"nin en fazla elektrik üretme kapasitesine sahip canlı olduğu belirlendi.
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Şimdiye kadar elektrikli yılan balıklarında en fazla 650 volt gerilim ölçülmüştü. E voltai ise 860 voltluk elektrik şoku üretebiliyor.
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Araştırmacılara göre üç yılan balığı türü de ayrı habitatlarda yaşıyor. E. electricus, Guyana Kalkanı bölgesinde, E. voltai daha güneydeki yüksek bölgelerde; Brezilya Kalkanı'da, E varii ise Amazon havzasının yavaş akan sularında yaşıyor.
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Araştırmacılar, E. voltai'nin bu kapasitesini iletkenliğin düşük olduğu yüksek sulara adaptasyonla açıklıyor. Elektrikli yılan balıkları elektrik üretme yeteneklerini, avlanmak, kendilerini korumak ve yön bulmak için kullanıyor.
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Bu balıkların vücutlarının büyük kısmı, yüksek gerilim salan kaslara dönüşmüş elektroplax'larla (elektirik organları) kaplı. Bu organlar, düşük gerilim üreten binlerce küçük elementten oluşuyor. Bu elementler, seri bağlanan piller gibi yüksek gerilim üretiyor.
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C. David de Santana "Elektrikli yılan balıklarının fizyolojisi Volta'nın ilk elektrik pili tasarımına ilham kaynağı oldu, nörolojik dejenerasyon hastalığının tedavisi için zemin hazırladı ve şimdi de tıbbi implant'ların çalıştırılması için kullanılabilecek hidrojel pillerin geliştirilmesine katkıda bulundu" dedi. Kaynak: BBC Türkçe
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Dünya üzerinde soyu tükenen ve hiç görmediğimiz canlılar olduğu gibi yeni keşfedilenler de mevcut. İşte onlardan bazıları...
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Honduras beyaz yarasa Sadece Honduras ve Karayiplerde yaşayan bu yarasa türleri 3.7 ile 4.7 santim büyüklüğünde. Akrabalarının aksine beyaz kürkü, sarı burnu ve minnacık kulaklarıyla görüntüleri oldukça ilginç...
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Dumbo ahtapot Deniz seviyesinden en az 3 bin ile 4 bin metre derinlikte yaşarken bir kısmı ise 7 bin metrenin altında yaşar. Bu durum da bilinen herhangi bir ahtapotun yaşadığı en derin mesafe olarak biliniyor.
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Pembe gözlü çekirge Pembe fasulye gibi gözleri olan bu çekirge, Pasifik yaylalarında Muller Range dağlarında yaşıyor.
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Sihirli tavşan (ili pika) Bu şirin ve son derece nadir görülen canlı, ‘sihirli tavşan’ olarak tanınıyor. Çin'in Tian Shan Dağları'nda ilk keşfedilen tavşan türü, son 20 yılda ilk kez fotoğraflandı.
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Yüzmekten çok yürümeyi tercih ediyorlar: Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı Galapagos Adaları'nda denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 cm’ ye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır.
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Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenilen balığımızın deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasında. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanı şaşırtabiliyor.
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Salp Denizde cam gibi görünüme sahip olan bu canlı, sudaki ve havadaki karbon seviyelerini düşürüyor. Salplar ya bireysel olarak ya da birleşmiş bir organizma şeklinde yaşarlar. Büyük bir grupta yaşayan salplar vücutlarını zincirleme şekilde birbirlerine bağlarlar ve beraber beslenip beraber büyürler.
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Etrafta olup bitenleri gözlemliyorlar: Çamur Zıpzıpı Batı ve Doğu Afrika, Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan ve Madagaskar gibi ülkelerde yaşadığı bilinen bu balıklar, karada bile nefes alabilir. Denizin çekilmesini fırsat bilen çamur zıpzıpı, hemen çamur yüzeyinin üstüne çıkarak burada bulunan bitkileri yiyerek yaşamını sürdürür. Eş bulmak için yukarı doğru zıpladıkları için bu isim takılmıştır. Ayrıca çamur zıpzıpları korktuklarında daha uzağa zıplayabilirler. Gözleri ise bir avcıyı andırır. Bu koca gözleri sayesinde sürekli etrafta olup bitenleri gözlemlerler.
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Uzun burunlu maymun: Proboscis Maymunu Asya'nın yerli bir türü olan bu maymunlar genellikle Borneo'da yaşar. Sarkık burunlarını dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar.
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Kırmızı yüzlü maymunlar: Kel Uakari Kel Uakari maymunları için parlak kırmızı yüz sağlıklı olmanın işaretidir ve bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar.
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Dünyanın en güçlü yumruğu: Mantis Karidesi Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde kıskaçlarıyla 80 kph'lik bir hızla rakiplerine vurabilirler. Zaten avlarını yakalamak için attıkları yumruklarla tanınırlar.
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Deniz suyunu emiyor: Pyura Chilensis (Yaşayan Kaya) Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı ‘Yaşayan Kaya’ olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor. Pyura Chilensis'lerde bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı. Deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmaları filtreleyip sindirerek besleniyor. Balıkçılar ve yerel halk el testeresiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satıyor. Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarak da tüketilebiliyor.