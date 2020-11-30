Yemekler havada dondu! Hiçliğin ortasında -80 derecede yaşam

Blog’da soğuk havayı şöyle anlatmış: "Burası o kadar soğuk ki hiçbir araç gelip gidemiyor. Bölgede 13 kişiydik. Teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor vardı." Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Dondurucu soğukta yemeklerin nasıl gözüktüğünü göstermek istiyor. Bu fotoğrafları tabii ki eğlence amaçlı çekiyor ama yerçekimine meydan okuyan bu görseller havanın ne kadar soğuk olduğunu kanıtlıyor.