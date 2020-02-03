Yelkenliye otostop çekip Antarktika'ya gittiler! Başlarına gelmeyen kalmadı...

Böyle bir macerada en azından temel denizcilik ve yelkenli bilgisi gerekmiyor mu? Nasıl hazırlık yaptınız?

Tülay Sabaz: Bu tam bir cahil cesareti zaten! Böyle bir yolculuk için elbette bilgi sahibi olmanız gerekiyor... Biz hiçbir şey bilmiyorduk, yapacak bir şey de yoktu, öğrenecektik ve öğrendik.