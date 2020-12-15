Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak

. Bizim belediye bütçesinden yapmış olduğumuz toplam yatırım da 10 milyon civarında bir yatırım. Buranın standardını gün geçtikçe artırıyoruz ve 150 bin olan yıllık ziyaretçi sayısını 500 bin olarak hedefliyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle 100- 150 bin ziyaretçi bekliyoruz ve pandemiyle ilgili tüm tedbirler de alınacak. Bölgemizdeki illerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki kar ve kayak sevenleri buraya davet ediyorum."