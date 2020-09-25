Yedikule Hisarı yıllar sonra kapılarını yeniden açıyor

İstanbul'un sur içindeki ilk mescitlerinden biri olan Fatih Mescidi'nin özgün bir minaresi, çeşmesi, su haznesi ve temelleriyle bugüne kadar ulaştığı bilgisini paylaşan Çelik, şunları ekledi: "Bugüne ulaşan kalıntıların korumaya değer çok önemli bir Osmanlı arkeolojisi olduğunu düşünüyoruz. Buranın minareyi tekrar tamamlamak ve diğer mescidin temellerini de koruyarak sergilemek üzerine yeni bir yaklaşımla ele aldığımız bir projesi var. Çok ses getirecek ve örnek gösterilecek bir iş olacağını ümit ediyoruz."Toplantının ardından Turan, bilim kurulu üyeleri ve basın mensupları Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.İstanbul'un sembol yapılarından kabul edilen Yedikule Hisarı, restorasyon sürecinde aşamalı olarak ziyarete açık olacak. Hisar bu süreçte müzik dinletileri, ulusal ve uluslararası sergilerle kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Yedikule Hisarı'nda uluslararası düzeyde bir sanat galerisi Yedikule'de izi olan önemli şahsiyetlerin hikayelerinin anlatılacağı bir müze de yer alacak.