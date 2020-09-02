'Yedi Güzel Adam'ın kentinde UNESCO hedefi

"Önümüzdeki süreçte kentin UNESCO'daki girişimlerin olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz. Bunun için de bizim çeşitli faaliyetler yapmamız gerekiyor. Şiir ve edebiyatın başkenti olarak her yıl bir etkinlik yapmamız gerekir ve buna bir başlangıç yapıyoruz. Bu sene ilk kez düzenlenecek Uluslararası 1. Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri planlanıp, programlandı. Etkinliğimizin sadece Türkiye'de değil, uluslararası camiada da en önemli şiir ve edebiyat etkinliği olmasını hedefliyoruz."