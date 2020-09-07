Yaylada buluşup, mağara keşfediyorlar

Mağara içinde damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve sarkıtlar bulunuyor. Ayrıca, mağaranın bazı bölümlerinde minyatür kanyonlar oluştuğu da dikkat çekiyor. Mağara içinden akan suyun kalsiyum ve magnezyum değerlerinin yüksek olması da cilt sorunları yaşayan tatilcileri kendine çekiyor.