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Hürriyet
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 09:41 | 

Yaylada buluşup, mağara keşfediyorlar

Isparta'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki Başpınar Tabiat Parkı, eko turizm tutkunları ve kampçıların ilgisii çekiyor. Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikteki parkta, botanik tur, yaban hayatı gözlemleme ve çadır kampı için uygun atmosfer bulunuyor. Milli parkın yakınındaki 'Zindan Mağarası' ise binlerce yıllık sarkıtlarıya ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

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Yaz sıcaklarından bunalanların başlıca tercihleri arasında yer alan yaylalar, Türkiye'nin farklı şehirlerinden tatilciler tarafından ziyaret ediliyor. Kamp tutkunlarının yanı sıra, gökyüzü gözlemcileri ile botanik ve yaban hayatı gözlemcilerine ev sahipliği yapan doğa kampları, yabancıların da ilgi odağı.

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Yayla ve eko turizmin görsel güzelliğinin yaşandığı, yerli- yabancı yüzlerce tatilcinin kamp kurarak zaman geçirdiği Isparta'nın Aksu ilçesi sınırlarındaki Başpınar Tabiat Parkı, güzelliğiyle göz dolduruyor.

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Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte bulunan parkın içinde, kamp ve günübirlik mesire alanları bulunuyor. Botanik tur, yaban hayatı gözlemleme, gökyüzü yıldız fotoğrafçılarının ve kampçıların ilgi gösterdiği parkın yakınlarında da yüzyıllara meydan okuyan Zindan Mağarası bulunuyor.

4SARKITLAR ÖZENLE KORUNUYOR
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SARKITLAR ÖZENLE KORUNUYOR

765 metre uzunluğundaki Zindan Mağarası, bölgeye gelenlerin beğenisini topluyor. Aksu Çayı boğazının güneye bakan yamacında, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer alan mağara, içindeki sarkıtlarla öne çıkıyor.

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Mağara içinde damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve sarkıtlar bulunuyor. Ayrıca, mağaranın bazı bölümlerinde minyatür kanyonlar oluştuğu da dikkat çekiyor. Mağara içinden akan suyun kalsiyum ve magnezyum değerlerinin yüksek olması da cilt sorunları yaşayan tatilcileri kendine çekiyor.

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Tabiat parkının ortasından geçen akarsu ise soğukluğu nedeniyle 'karpuz çatlatan' olarak adlandırılıyor.

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Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen kamp tatilcilerinin ziyaret rotasında bulunan bölgede, irili ufaklı çadırlar kuruluyor. Kimileri ışık kirliliğinin olmadığı bölgede gökyüzünü gözlemliyor, kimileri de bölgedeki botanik dokuyu inceliyor.

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