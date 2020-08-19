Yavru kaplumbağalar Akyatan Sahili’nde denizle buluştu

“Akyatan önemli bir bölge” Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise bölgenin öneminden bahsederek, “Burada yeşil deniz kaplumbağalarının sayısını nasıl arttırabiliriz diye bir düşüncemiz var. Geniş bir habitata sahip önemli bir bölge.