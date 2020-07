Yasak kalktı, gelin-damatlar Botanik Bahçesi'ne akın etti

'BİR FOTOĞRAFÇININ İSTEDİĞİ HER ŞEY VAR' Çiftin mutlu gününü ölümsüzleştiren fotoğrafçı Yalçın Ördek de bahçenin düğün fotoğrafları için harika bir yer olduğunu söyledi. Ördek, "Bir fotoğrafçının istediği her şey var. Gölet, sahil, kulübe, kameriye, ağaçlık, yeşillik, iskele, yani burada her şey mevcut. Fotoğraf çekiminden sonra gelin-damatlardan da güzel dönüşler alıyoruz. Bazen işyerimize gelip fotoğrafları görenler 'Nerede çektiniz?' diye sorduklarında Botanik Bahçesi olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Birçok insan burayı tam olarak bilmiyor" diye konuştu.