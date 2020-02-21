Vizesiz ve çok ucuz 10 adres! Şimdi tam zamanı…

Evrak, formalite derken vize almak birçok kişi için zor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı Avrupa ülkeleri var. Bu ülkeler Türklerden vize istemiyor. İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi…
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İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi…
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ARNAVUTLUK Adriyatik kıyılarıyla çevrili Arnavutluk yeni yeni turizm konusunda ataklar yapıyor. Aslında ülkenin denize kıyısı çok ancak bu konuda tesis sıkıntısı da çok. Başkent Tiran’ın yanı sıra, eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Berat ve yine tarihi kenti İşkodra gezilebilir.
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Özellikle Berat, Osmanlı İmparatorluğu'nun beş asır hüküm sürdüğü tarihi evleriyle Safranbolu’nun ikizi gibi…
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2400 yıllık şehrin kalesinin eteklerindeki evler ve sokaklar görülmeye değer. Kurşunlu Cami, Hünkâr Cami, Saat Cami ve Bekârlar Cami günümüze ulaşmayı başaran Osmanlı eserleri. Ulusal Etnografya Müzesi ve Halveti Tekkesi de gezilmesi gereken yerler arasında…
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KOSOVA Avrupa’nın yeni ve küçük ülkelerinden Kosova da Türk kültürü izleri taşıyan bir ülke… Başkent Priştine ve eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Prizren, Türk izleri taşıyan kentleri.
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Başkent Priştine’ya İstanbul’dan direkt uçak seferleri yapılıyor. Kosova’dan Karadağ, Makedonya ya da Sırbistan’a da geçebilirsiniz. Komşu ülkeler de Türklerden vize istemiyor. Kosova'nın başkenti Priştina'ya direkt uçuşlar var.
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Priştine, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ve dünyanın en genç cumhuriyeti olan Kosova‘nın başkenti... Kosova'nın başkenti Priştina'ya direkt uçuşlar var. Priştine, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ve dünyanın en genç cumhuriyeti olan Kosova‘nın başkenti...
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MAKEDONYA Makedonya başkent Üsküp ve tarihi kenti Ohri ile Türk turistlerin son yıllarda sevdiği ülkelerin başında geliyor.
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Vize istemeyişi, Türk kültürüne yakın izler taşıması, tarihi ve turistik yerleri Makedonya’yı cazip kılıyor. Üsküp’te baş çarşı, kale ve Osmanlı camileri gezilebilir.
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UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Ohri'de Makedonya gezinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Ohri tarihi ve doğal güzellikleriyle müthiş bir yer.
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SIRBİSTAN Türklerden vize istemeyen bir başka ülke de Sırbistan. Başkent Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin de kenarında kurulmuş çok güzel bir şehir.
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Eğlence mekânlarıyla, Osmanlı eseri kale ve çevresiyle, parklarıyla keyifli bir Belgrad turu yapabilirsiniz.
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KARADAĞ Balkanlar'ın bir başka küçük ülkesi Karadağ denince akla Dalmaçya kıyılarındaki iki güzel şehri Kotor ve Budva geliyor.
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Ortaçağ’dan kalma yapılarıyla dikkat çeken bu iki kentte de keyifli bir gezi yapabilirsiniz. Karadağ’a uçakla gidebilmek için başkent Podgorica’ya uçmanız gerekiyor.
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BOSNA-HERSEK Balkanlar'da vizesiz gidebileceğiniz bir başka ülke de Bosna-Hersek. Başkent Saraybosna camileri, çarşısıyla eski Bursa’yı andırıyor. Şehir barındırdığı eserlerle Osmanlı mirasını çok iyi taşıyor.
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Yine Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan kalma yapılar da başkent Saraybosna’da dikkat çeken yerler. Tarihi Mostar şehri Osmanlı kasabası Poçitel de Bosna-Hersek’te gezebileceğiniz yerler. Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya 160 kilometre kadar mesafedeki Poçitel, nehri, hamamları, saat kulesi, mimarisi ile aslına ve geçmişine sadık kalmış bir Osmanlı yerleşimi.
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2002 sayımına göre 11 bin civarı nüfusuyla Bosna-Hersek’in sakin, aslına uygun, özüne sadık, ancak Bosna’nın genelinde olduğu gibi yorgun ve yalnız bir köy burası.
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UKRAYNA Türklerden vize istemeyen hatta son yapılan anlaşmalar çerçevesinde kimlik kartlarıyla da seyahat edebileceğimiz Ukrayna da Türklerin sevdiği ülkelerin başında geliyor. Başkent Kiev ve Liviv Ukrayna’ya gidenlerin en sevdiği yerler.
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BELARUS Başkent Minsk’e İstanbul’dan direkt uçuşların yapıldığı Beyaz Rusya da Türklerden vize istemiyor. Rengârenk ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Minsk’te hayat da ucuz.
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Yeme-içme, konaklama ve ulaşım için ucuz gelecek bu ülke oldukça da güvenli. Ukrayna ve Rusya’ya göre turistler için daha güvenli bir ülke.
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GÜRCİSTAN Türklerin vizesiz hatta pasaportsuz bile gidebileceği Gürcistan sınır komşumuz bir ülke. İsteyenler Artvin’den günübirlik gezilerde kimlikleriyle de girebiliyorlar.
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Gürcistan’ın en turistik şehri Batum. Karadeniz kıyısı bu kentte otel, yeme-içme seçenekleri güzel. Başkent Tiflis tarihi eserleriyle dikkat çekse de Batum-Tiflis arası karayoluyla geçecekseniz yolların bozukluğundan dert yanabilirsiniz.
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MOLDOVA Eski Rus cumhuriyetlerinden Moldova da Türklerden vize istemeyen bir başka Avrupa ülkesi. Ukrayna ile Romanya arasında kalan bu ülke Avrupa’nın aynı zamanda en ucuz ülkesi. Ülkenin en turistik yeri yeşiliyle ünlü başkent Kişinev. Kişinev’de 23 tane göl bulunuyor. Kaynak: Enuygun