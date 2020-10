Virüsün uğramadığı dünyanın en sıra dışı yeri... Burada yaşamak cesaret istiyor, çünkü...

Elbette "daha hızlı" başka bir seçenek daha var: SA Agulhas gemisiyle 6 gün süren bir yolculuk planlayabilirsiniz. Ancak bu, yılda bir kez yapılıyor ve geminin yolcu kapasitesi oldukça sınırlı. İşte, Tristan da Cunha'ya ulaşım da oradan ayrılmak da bu kadar zor. Tristan da Cunha'nın 245 sakininin tamamı (son sayıma göre 133 kadın, 112 erkek), Edinburgh of the Seven Seas yerleşiminde oturuyor. Yerleşimde bir kafe, sosyal etkinlikler için bir salon, postane ve The Albatross isimli bir bar bulunuyor. Adada, küçük ve modern bir hastane ve daha da küçük bir okul mevcut.