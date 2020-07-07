Van’ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahile kavuşuyor

Bu proje Van’ımıza yapılacak en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Edremit ilçesinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar kesintisiz bir sahil yolu hayal ediliyor. Bu bizim de hayalimiz ve bu hayali gerçekleştirmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. İpekyolu ilçemizdeki 3 kilometrelik kısmı vatandaşımıza, ortak mirasa hizmete açabilirsek en büyük gurur kaynaklarımızdan biri olacaktır” dedi.