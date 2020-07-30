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Hürriyet
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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 12:00,

Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor

Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Yüzmenin yanı sıra Van Gölü’nde yapılan çeşitli sportif faaliyetler havadan drone ile görüntülendi.

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Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

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Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. Son yıllarda göl turizmine yönelik yapılan yatırımlar ve artan plajlarla birlikte yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir eden Van Gölü sahilleri temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

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Van Gölü’nde gezi tekneleri ile yapılan turlar, sürat teknesi, jet ski, muz ve ringolar ile yapılan bir çok aktivite vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

4“Bölge Halkı Ege Veya Akdeniz’i Değil, Van Gölü’nün Tercih Etsin”
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“Bölge Halkı Ege Veya Akdeniz’i Değil, Van Gölü’nün Tercih Etsin”

Kahramanmaraş’tan Ahlat’a yaz tatili için gelen Halil İbrahim Orçan, yaz tatilini ve yüzme tercihini Ege ve Akdeniz’de değil Van Gölü’ne yaptığını belirtti. Orçan, “Genellikle son yıllarda Van Gölü’nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesi de güzel ama Van Gölü’de çok güzel ve temiz. Ahlat’ta arkadaşlarım var ve ben her yıl 10 veya 15 gün gelip yanlarında kalıyorum tatilimi yapıyorum.

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Bu bölge halkının ve Türkiye’nin diğer bölgesinde ki vatandaşların Van Gölü’ne gelip yüzmelerini öneriyorum. Çünkü burası çok temiz çok doğal bir yer Akdeniz’i, Ege’yi ve Marmara’yı aratmıyor. Ahlat bölgesini özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle burada çok güzel su sporları faaliyetleri de yapıyoruz” dedi.

6“Yaz Turizmine Katkı Sağlamaya Çalışıyoruz”
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“Yaz Turizmine Katkı Sağlamaya Çalışıyoruz”

Van Gölü’nün Ahlat sahilinde aile plajı işleten Harun Barçın, Ahlat’ta çok fonksiyonlu ve su sporları yapılacak plaj kurduklarını ve yaz turizme katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Barçın

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“Plajımızda aile kısmı ayrı yerde, erkekler plajı ayrı yerde bulunuyor. Plajımızda soyunma kabinleri, duşlarımız, şezlonglar ve şemsiyelerimiz mevcut. Ailelerin daha rahat edebilmeleri için yastıklı, minderli localarımız var.

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Plajımızda gezi teknemizde mevcut. Gelen misafirlerimizi Van Gölü’nde gezdiriyoruz. Sürat teknemiz, jet ski ve su sporları yapılacak muzlar ve ringolar gibi bir çok aktivite mevcut durumda.

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Biz plajımızda yüzme kursları da veriyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Van Gölü’nün kıyı kenar çizgisinde bulunan en güzel kumsalı Ahlat’ta bulunuyor” diye konuştu.

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