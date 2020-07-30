Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege’yi aratmıyor

“Bölge Halkı Ege Veya Akdeniz’i Değil, Van Gölü’nün Tercih Etsin” Kahramanmaraş’tan Ahlat’a yaz tatili için gelen Halil İbrahim Orçan, yaz tatilini ve yüzme tercihini Ege ve Akdeniz’de değil Van Gölü’ne yaptığını belirtti. Orçan, “Genellikle son yıllarda Van Gölü’nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesi de güzel ama Van Gölü’de çok güzel ve temiz. Ahlat’ta arkadaşlarım var ve ben her yıl 10 veya 15 gün gelip yanlarında kalıyorum tatilimi yapıyorum.