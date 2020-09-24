Uzungöl'de sessiz sezon

Kuveyt kapıları açıldıktan sonra burada bulunan bütün oteller de ciddi anlamda nefes almaya başladı. En azından otel olarak yüzde 50 bir potansiyele ulaştık. Kuveytli misafirlerimiz bize ciddi anlamda bir rahatlama getirdi. Önceki senelere göre bu yıl en az yüzde 70’lik bir kaybımız var” diye konuştu.