Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Gelen misafirlerimiz hiç endişe etmesin. Önceki rezervasyonların çoğu şu an beklemede, iptal ettiklerimiz de oldu. Bizi sürekli arıyorlar buradaki durum için nabız yokluyorlar. Salgın Uzungöl'e hiç uğramadı çok şükür. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Misafirlerimizin sıkıntı yaşamayacaklarının garantisini veriyoruz" diye kon