Uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçede ‘korona'dan korunma yöntemleri

“Doğal beslenerek hem uzun ömürlü oluyorlar, hem de virüslerden korunuyorlar” Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ilçede geniş çaplı önlem aldıklarını, sokak ve caddelerini sürekli olarak dezenfekte edildiğini ifade eden Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, ilçede yaşayanların doğal beslendikleri için hem uzun ömürlü olduklarını, hem de virüslerden korunduğunu ifade ederek, “Burada organik beslenme ve organik ürünlere devam edecekleri için bahsettiğimiz gibi mevsim gereği işte arazide çıkan işte pancarı, marulu, sakarca ve ısırganı yani topraktan her çıkan organik ürünü bizim vatandaşımız değerlendiriyor, değerlendirmeye devam edecek. Bunlarla da besleneceği için hem uzun ömürlü yaşayacaklar hem de sağlıklı olacaklarına inanıyoruz, virüslerden de uzak duracaklar” dedi.