Uydudan görüntülendi içeri girmek imkânsız! 'Cehennem' olarak adlandırılıyor
Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz yalnız bu mekanların bir bölümünde insanlıktan sır gibi saklanan bilgilerin yanı sıra sadece dünyanın sayılı zenginlerine hitap eden alanlarda mevcut. Sizin için adım atmanın bile imkansız olduğu en iyi korunan yerleri listeledik. İşte detaylar...
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Herhangi bir evde veya işyerinde güvenlik sistemi önemlidir. Ancak, bazılarının biraz daha fazla güvenliğe ihtiyacı vardır. Bu yazımızda dünyanın en çok korunan, yüksek güvenlikli yerlerinden bazılarını derledik.
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Pine Gap İçeri girişlerin yasak olduğu gibi üstünden uçmanın da yasak olduğu gizli bir uydu takip istasyonudur. Avustralya’nın ortasında bulunmasına rağmen ABD hükümeti tarafından yönetilmektedir.
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Mezhgorye Mezhgorye Rusya'da bulunan bir kasaba. Bu kasabadaki insanların Yamantaw dağında gizli işler yaptığına inanılıyor. Çünkü dışarıdan hiç kimse bu kasabaya giremiyor. Çevre bölgelerdeki anormal, dev kraterlerin varlığı da burada yıllardır nükleer çalışmaların yapıldığını işaret etmekte.
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Iron Mountain Demir Dağı birçok gizli belgenin altında tutulduğuna dair bahsi geçen bir yer… Yerden 200 feet aşağıda, bu kireçtaşı madeninin büyüklüğü 1.7 milyon metrekare civarında. Ayrıca burada en büyük kiracı ve kasa sahibi ABD hükümeti.
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Warner Brothers, Smithsonian Enstitüsü ve Corbis’in hepsinin sırları olduğunu biliyoruz. Söylenenlere göre binlerce tarihi ana kayıt, fotoğraf negatifleri ve orijinal film makaraları burada bulunuyor. Ayrıca Iron Mountain, Amerika’nın en büyük şirketlerinden bazılarını destekleyen bir veri merkezi olan Room 48’e ev sahipliği yapıyor.
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Cheyenne Dağı Cheyenne Dağı kompleksi bir noktada Kuzey Amerika Uzay Savunma Komutanlığı ve ABD Uzay Komutanlığı misyonlarının komuta merkeziydi. Burada tünel granit taşlar ile çok iyi korunuyor. İlginçtir ki Cheyenne Dağ kompleksi, popüler TV şovu Stargate SG-1’de kurgusal Yıldız Geçidi Komutanlığı’nın da eviydi.
Niihau Burası yerleşime müsait en büyük yedinci Hawaii adası. Bu adada hiçbir yol asfaltlı değil. Ayrıca burada su tesisatı, elektrik, mağaza veya restoran da yok. Bugün ada hâlâ yerliler, ada sahipleri, davetliler ve Amerikan donanma personeli haricinde herkese kapalı. Üzerinden helikopterle dolaşmaya kısmen izin verilse de helikopterin yaklaşması veya fazla alçalması da kesinlikle yasak.
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İngiltere Merkez Bankası Birleşik Krallığı’n en büyük altın rezervi 4 bin 600 tondan fazla altın ile burada korunuyor. Ama yine de Federal Reserve Vault’a göre ikinci sırada. Burada duvarlar bombaya dayanıklı ayrıca güvenlik sisteminin sınırı; ses tanıma, üç ayak tuşları gibi birçok özellik taşıdığından tam olarak bilinemiyor.
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Sentiel Adası Andaman Adaları'ndan Kuzey Sentiel Adası'nda yaşayan Sentinelese Kabilesi'nin yaşadığı bu ada 100-150 kişilik nüfusa sahip. Kabile dış dünyadan kaçabilmek için zaman zaman şiddete başvuran bir pozisyondadır. 2004'te Tsunami felaketinden sonra Hindistan'ın bölgeye inceleme için gönderdiği bir helikopteri ateşli oklarla vurdular. Şimdiler de ise çok büyük bir titizlikle hükümet tarafında korunuyor ve adaya gelmek imkansız.
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Fort Knox Fort Knox’un iyi korunan yerlerden biri olması pek şaşılacak bir durum değil çünkü bu yer ABD’nin 'külçe muhafazası' durumunda… Bu ilginç yer sadece binlerce ton altın depolamakla kalmıyor. Aynı zamanda Bağımsızlık Bildirgesi ve Magna Carte gibi önemli tarihi belgeleri barındırdığı da söyleniyor.
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New York Federal Rezerv Bankası Bu ünlü bankada Fort Knox’tan daha fazla altın külçesi bulunuyor. Bu kadar fazla değerli eşyanın bir yerde bulunması da sıkı güvenliği beraberinde getiriyor. Burada güvenlik o kadar sıkı ki neredeyse sineğin bile girmesine izin yok. İçeride taşıma işi içinse robot ekipleri kullanılıyor. Bankanın güvenlik sistemleri o kadar sağlam ki, yabancı hükümetler bile altınlarını burada depoluyor...
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Kore Askersizleştirilmiş Bölge Kore Savunma Alanı, Kuzey ve Güney Kore’yi bölen bir toprak şeridi. 160 km uzunluğunda ve 2.5 mil genişliğinde olan bu bölge dünyanın en korunaklı sınırlarından biri. Yüksek güvenlik önemleri alınan bölgeye gitmeye cesaret eden kişi sayısıysa oldukça az…
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ADX Florence Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane… Bu suçlular ABD’deki en tehlikeli olanları olarak kabul ediliyor ve hapishaneye 'Rockies’in Alcatraz' lakabını kazandırıyorlar. Eski bir ADX müdürü tarafından 'cehennemin daha temiz bir versiyonu' olarak tanımlanan cezaevindeki güvenlik önlemleri oldukça yüksek seviyede.
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Saldırı ve kontrol köpekleri, hapishane duvarları, 8 metrelik tel çitler, 1400 adet uzaktan kumandalı çelik kapı, hareket tespit eden lazerler, basınç yastığı ve kameralar bunlardan sadece bazıları. Buraya girmek isteyenlerinse granit duvarlardan geçmesi ardından güvenlik görevlilerini atlatarak 22 tonluk bir kapıyı aşması gerekiyor…
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Svalbard tohum deposu Resmi adı Svalbard International Seed Vault olarak bilinen depo, ürün çeşitliliğini korumak ve insanlara bir gıda kaynağı bulmalarını sağlamak amacıyla tohum depolamak üzere tasarlanmış bir yer. Svalbard, Arctic Circle’daki büyük, bir kaya adası durumunda ve depo bir madenin içinde bulunuyor. İzole edilmiş bir yerde bulunan depoda, tohum emniyeti için patlamaya karşı dayanıklı kapılar, hareket sensörleri ve hava kilitleri bulunuyor…
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51. Bölge Nevada’daki bu gizli hava kuvvetleri üssü çok iyi korunuyor ve kimsenin içeri girmesi mümkün değil. Alan hareket algılayıcıları ile kaplı ve burada araçlar devriye geziyor. Kısaca burası yıllarca hikâyelere konu olmuş UFO’lar ve yabancı komplolarla ilgili her şeyin yapıtaşı.
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Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy Kuzey Hwanghae eyaletinde bulunan ve Kore Savaşı'nı duraklatan 1953 Kore Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı bu bölge, Kuzey ve Güney Kore arasındaki fiili sınır köyü olarak adlandırılıyor.
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Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge. Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor.
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Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor. Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanın iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.
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Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var. İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde.
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1953’te biten Kore Savaşı’nın ardından milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.