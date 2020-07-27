Uyarılara rağmen kurallara uyulmuyor: Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı

İstanbul’dan tatil için gelen Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul’dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı.