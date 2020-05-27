Ünlü oyuncu adada mahsur kaldı! Filminin çekimleri için gelmişti...
İrlanda’da karantinada olan ünlü oyuncu Matt Damon, daha önce hiç bu kadar güzel bir yerde bulunmadığını açıkladı. Can Dostum filmi ile 1998’de ‘En İyi Senaryo Oscar Ödülü’nü kazanan Hollywood yıldızı Matt Damon, şimdilerde İrlanda’nın güzel mi güzel bir sahil kasabasında karantina günlerini yaşıyor. Global salgının sonucunda getirilen seyahat kısıtlamalarından dolayı bir süredir Dalkey kasabasında ailesiyle birlikte yaşayan ünlü oyuncu, bir radyo röportajında Dalkey için ilginç açıklamalarda bulundu...
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İrlanda’da karantinada olan ünlü oyuncu Matt Damon, daha önce hiç bu kadar güzel bir yerde bulunmadığını açıkladı. Can Dostum filmi ile 1998’de ‘En İyi Senaryo Oscar Ödülü’nü kazanan Hollywood yıldızı Matt Damon, şimdilerde İrlanda’nın güzel mi güzel bir sahil kasabasında karantina günlerini yaşıyor.
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Global salgının sonucunda getirilen seyahat kısıtlamalarından dolayı bir süredir Dalkey kasabasında ailesiyle birlikte yaşayan ünlü oyuncu, bir radyo röportajında Dalkey için; “Şimdiye kadar gördüğüm en güzel yerlerden biri ve inanılmaz” ifadelerini kullandı.
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Matt Damon, İrlanda’da nasıl karantinada kaldı?
Başarılı oyuncunun Jean de Carrouges karakterini canlandırdığı, tarihi drama ve gerilim türündeki ‘The Last Duel’ (Son Düello) filminin sahnelerini çekmek üzere ilk önce Fransa’dan Dublin’e gelmişti.
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Filmin yönetmen koltuğunda ise Gladyatör, Marslı, Amerikan Gangsteri, Hannibal gibi pek çok meşhur filmde imzası bulunan Ridley Scott oturuyordu. Fakat Disney, 13 Mart tarihinde Covid-19 Pandemisi göz önüne alınarak süresiz bir şekilde filmin çekimlerini durdurduğunu duyurmuştu.
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Alınan bu kararla birlikte Matt Damon, eşi Luciana Barroso ve üç kızı, U2’nun solisti Bono’ya ve şarkıcı Enya’ya ev sahipliği yapmış Dublin’in en özel bölgelerinden biri olan Dalkey’de karantinada kalmış oldular.
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Matt Damon’ı, yerel radyo istasyonu Spin 1038 ile Facetime üzerinden radyo röportajı yapması için cesaretlendiren de yine U2’nun solisti Bono olmuş.
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Matt Damon’dan İrlanda’nın incisi Dalkey kasabası ve halkı hakkında itiraflar
Radyonun spikerleri Graham O'Toole and Nathan O’Reilly’e konuşan Damon, ilk önce insanların evlerinden çıkma yasağı getirilen ve bu hafta evlerinden 2 kilometreye kadar yürüyüş yapmalarına müsaade edilen İrlanda’daki Dalkey kasabasının ‘masal’ gibi olduğunu ifade etti.
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Damon, kasabayı ‘kesinlikle muhteşem’ olarak tanımlayarak göz alıcı doğal güzelliklerinden bahsetti. Bulunduğu yerin 2 kilometre içerisinde, ağaçlar, ormanlar ve okyanus olduğuna dikkati çeken aktör, aynı zamanda bu kadarlık bir alanda böylesine bir güzellik içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu da dinleyicilerle paylaştı.
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Yerli halk tarafından verilen bilgiye göre Oscarlı oyuncunun Killiney Tepesi’nde yürüyüş yaptığı ve kendisine bulunduğu çevre sorulduğunda ‘delice güzel’ diye tanımladığı biliniyor. Etrafı anlatan Damon’un sözleri ise şu şekilde:
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“İki ay önce akıl almaz olaylar diye düşündüm fakat şimdi çiçekler açıyor. Burada olmak bir masalın içinde olmak gibi ve aynı zamanda muhteşem.” Ayrıca Sosyal Mecralar aracılığı ile yerel ve uluslararası medyadan, kasaba halkına ulaşarak kendisi hakkında bilgiler sorulduğunda bu isteği geri çeviren kasaba halkına övgüler de yağdırmayı ihmal etmedi: “O zaman bu yerin ne kadar harika olduğunu ve buradaki herkesin ne kadar koruyucu olduğunu anladım.”
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Ünlü oyuncudan İrlanda’nın başbakanına övgüler
Matt Damon radyo röportajında, halka ön saflarda destek çıkan ve aynı zamanda doktor olan ülkenin Başbakanı Leo Varadkar’a “Çok güçlü ve yetenekli ne demekse, kendisi bunun bir üst seviyesinde yer alıyor.” sözleriyle hayranlığını dile getirdi.
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Aynı zamanda karantinadan önce İrlanda publarına gidip etrafta spor yapıp koştuğunu anlatan aktör, etraftaki restoran ve kafelerde oldukça iyi vakit geçirdiğini fotoğraflarıyla paylaşmış.
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Dalkey hakkında
Dublin’in en önemli ortaçağ limanlarından olan Dalkey, mükemmel ve zarif bir yer. Şöhretli geçmişini hatırlatan bazı işaretler de köyde kendini gösteriyor. Bunlardan en önemlisi bir zamanlar bölge üzerinde hüküm süren sekiz kaleden üçünün kalıntıları.
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Yeşillikler ve mavilikler arasındaki bu muhteşem kasaba, yürüyerek gezilecek kadar küçük. Tarihi Dalkey Kalesi, göz alıcı gün batımı ile tekne gezisi yapılan Coliemore Limanı, hemen yakınındaki Bullock Limanı ve Bullock Kalesi’nin kalıntıları, usta dalgıçların mekanı Dun Laoghaire, görülecek etkileyici noktalardan.