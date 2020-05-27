Ünlü oyuncu adada mahsur kaldı! Filminin çekimleri için gelmişti...

“İki ay önce akıl almaz olaylar diye düşündüm fakat şimdi çiçekler açıyor. Burada olmak bir masalın içinde olmak gibi ve aynı zamanda muhteşem.” Ayrıca Sosyal Mecralar aracılığı ile yerel ve uluslararası medyadan, kasaba halkına ulaşarak kendisi hakkında bilgiler sorulduğunda bu isteği geri çeviren kasaba halkına övgüler de yağdırmayı ihmal etmedi: “O zaman bu yerin ne kadar harika olduğunu ve buradaki herkesin ne kadar koruyucu olduğunu anladım.”