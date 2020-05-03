Ultra lüks korona önlemi! ABD'nin en zengin adası şaşırttı...

NORMAL ŞARTLARDA TEST YAPTIRMAK Semptomları gösteren kişiler test için tarih alıyor ve daha sonra test merkezine gitmek zorunda kalıyor. Araç sahibi olmayan Floridalılar ise arabadan inilmeden yapılan bu test hizmetinden ya faydalanamıyor ya da kendisine araç ayarlamak zorunda kalıyor.