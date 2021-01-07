Derleyen: Gaye Kobal I Fotoğraf: Alamy / Pixabay / iStock
Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 17:04 |
Ülkelerin karakteristik özelliklerini keşfedebileceğiniz yerler... Kendinizi bir masalın içinde hissedeceksiniz
Dünyanın en ünlü şehirlerinin harika manzaralar ve unutulmaz anılarla turistleri şaşırttığı inkar edilemez! Büyük şehir ışıkları, hayranlık uyandıran kent simgeleri ve turistik yerler sizi yepyeni bir dünyaya götürüyor. Ancak bazı yerler var ki pek de bilinmiyor. Herkes tarafından bilinen başkentleri gezdikten sonra ülkelerin çok az kişi tarafından bilinen yerlerini keşfe çıkın. Bu şekilde yerli halkın gelenek ve göreneklerini tanıyacak, eski anıtları ve simge yapıları ziyaret edebilirsiniz.
İşte ülkeleri yeniden keşfetmenizi sağlayacak çok az bilinen yerler…
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Yvoire Köyü-Fransa
Renkli Yvoire köyü, 700 yıldan daha eski bir yer. Köy, burada meydana gelen tüm şiddetli savaşlar ve geçirdiği doğal afetlerden karşısında tarihi görünümünü korumuş. Cenevre Gölü kıyısında bulunan bu sessiz köyde, eski bir kale bulunuyor.
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Arnavut kaldırımlı sokaklarda uzun ve sessiz yürüyüşleri deneyimlerken, zarif mimariye de hayran olacaksınız. Aynı zamanda gayet misafirperver olan köylülerle tanışma şansına sahip olabilirsiniz. Fransa'nın en güzel köyleri arasında bulunan Yvoire’de tek kelimeyle her yer büyüleyici güzellikte.
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Albarracin-İspanya
İspanya denilince akla hemen Madrid, Barselona gibi çok tercih edilen şehirler gelir. Adı pek duyulmayan ama masallardan fırlamış gibi gözüken Albarracin, belki de İspanya’nın görülmesi gereken yeri.
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Pembe şehir olarak anılan Albarracin’de birbirinden güzel sokaklarda yürürken dünyadan kopup, bir masalın içine girmiş gibi hissedeceksiniz. Şehri yürüyerek keşfedebileceğinizden araba kiralamanıza gerek kalmayacak.
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Alberobello-İtalya
Şimdi size sokaklarında gezmeye doyamayacağınız bir kasabadan bahsedeceğiz. Çoğu kişinin ilk defa duyacağı Alberobello, ana malzemesi kireç taşı olan trulli evleri ile ünlü. Gezginler arasında popüler olan kasabada bu evlerden yaklaşık bin beş yüz tane bulunuyor.
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Kasabanın adı Latince ‘güzel ağaçlar anlamına geliyor ve ikonik evlerin çoğu asırlardır ayakta kalıyor. Bu şirin kasaba sayesinde İtalya’yı yeniden keşfedeceğinizi söyleyebiliriz.
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Chefchaouen-Fas
Dört bir yanında mavinin hakim olduğu Chefchaouen, Fas’ta görülmesi gereken yerlerin arasında kesinlikle ilk sırada olmalı. Destansı dağ manzarası, antik mimarisi ve mavi sokaklarıyla dikkat çeken yerde her şey bir sanat eseri.
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Turkuazdan tutun safire, mavinin her tonunu buradaki binalarda görmeniz mümkün. Öyle büyüleyici bir yer ki, ayak bastığınız andan itibaren buradan gitmek istemeyeceksiniz. Sırtını dayadığı Rif Dağları’nın altında masmavi bir cenneti anımsatan görüntüsüyle Chefchaouen’e hayran kalacaksınız.
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Devonshire-İngiltere
Tablolara konu olacak bir güzelliğe sahip olan Devonshire, günümüzde eğlence için popüler bir yer. Merkezi yerlerinde eğlenceye doyabilir, uzak balıkçı köylerinde de sakinliğin ve el değmemiş doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Harika manzaraları ve mistik sokaklarıyla İngiltere’nin en doğal ortamı.
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Titicaca Gölü-Peru
Yöre sakinleri için kutsal bir yer olan Titicaca Gölü, bilim adamlarına göre binlerce yıl önce bir denizdi. Sularında hala bazı okyanus balıkları, kabuklular hatta köpekbalıkları yaşamakta. Bu da teorileri güçlü kılıyor. Gölün yüzde 60’ı Peru, yüzde 40’ı ise Bolivya sınırında yer alıyor.
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Uru Kızılderililerinin yaşadığı, sazlıklardan yapılmış sıra dışı yüzen adaları bile görmeniz mümkün. Halk uzun yıllardır büyük bir değişiklik olmadan basit ve sakin bir hayat yaşıyor. Gölde bulunan adaların büyük bölümü sazlıklardan oluşuyor. Yaşadıkları adayla sınırlı kalmayıp neredeyse her şeyi sazlıklarla yapıyorlar. Sadece fotoğraflarına bakma bile bu ilginç adaları ve kültürü keşfetmek istemek için yeterli olacak.
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Kandovan Köyü-İran
Kapadokya’ya benzerliği ile dikkat çeken Kandovan Köyü’nde uçurum evlerinde hala binlerce insan yaşıyor. Sahand yanardağının patlamasından kalan volkanik kalıntılardan oluşan köy, şaşırtıcı bir etkiye sahip. Köye vardığınızda kendinizi bir masalın kahramanı gibi hissedeceksiniz.
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Kanguru Adası-Avustralya
Kangurularla ünlü Avustralya’da böyle bir ada olmasına da şaşırmamak gerek. Kanguru Adası, hem çocuklar hem de yetişkinler için rüya gibi bir cazibe merkezidir. Adanın topraklarının üçte biri, doğa koruma alanları ve milli parklardan oluşuyor.
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Dev kayalıkların ve yeşil çayırların arka planındaki görkemli manzara sizi çok etkileyecek. Burada yürüyüşe çıkmaya karar verirseniz, kangurular, kertenkeleler, ornitorenkler ve birçok farklı kuş türü ile kolayca tanışabilirsiniz. Ada etrafında bir tekne turuna çıkarsanız da bazı eğlenceli yunuslara ve foklara rastlayabilirsiniz.
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Fort Bourtange-Hollanda
Hollanda’da bulunan Fort Bourtange, ‘Star Fort’ adıyla da biliniyor. İspanya'ya karşı bağımsızlık için gerçekleştirilen Seksen Yıl Savaşı sırasında inşa edildi. Zamanın mimarlarının kaleyi topçu ateşine karşı korumak için farklı bir şekilde geliştirdikleri bölge, daha sonra yerel halka kalıyor.
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Bu ilginç düzene sahip kasaba ise kesinlikle görülmeye değer. Hollanda’ya gerçekleştirilen turlarda ilk sıralarda mutlaka yer almalı. Kasabanın mimari yapısı ve dar sokakları sizi kendine hayra bırakacak.
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Monsanto-Portekiz
Farklı yerleri keşfetmeyi seviyorsanız Monsanto tam size göre. Portekiz kırsalında sevimli ve küçük bir köy olan Monsanto’da her yerde dev kayalar görebilirsiniz. Kayalardan oyulmuş ve dev kayaların arasında sıkışmış bir görünüme sahip evlere bayılacaksınız.
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Monsanto’daki manzara tek kelimeyle mükemmel. Arnavut kaldırımlı dar sokakları fotoğraf tutkunlarını özellikle bu köye çeken etken. 1938 yılında ‘Portekiz’n en Portekizli köyü’ seçilen Monsanto, ülkeniz karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Kayaların altına yapılmış restoranlarda yemek yemek, şehrin manzarasını izlemek inanılmaz keyif verecek ve neredeyse geri dönmek istemeyeceksiniz.
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The Dark Hedges-İrlanda
İrlanda’da bulunan bu harika yer, şaşırtıcı bir etkiye sahip. 18. yüzyılda Stuart ailesi tarafından dikilen kayın ağaçları, zamanla büyüyerek harika bir yol haline gelmiş. Ailenin amacı, evlerinin girişini dekore etmek ve tabii ki misafirlerini etkilemekti.
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Bugün bir golf kulübüne dönüştürülen konak çok sayıda ziyaretçiyi de çekiyor. Yerli halk ise Gri Leydi'nin hayaletinin bu ağaçların gölgesi altında hala karşılaştığını söylüyor.