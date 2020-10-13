Uçurumun kenarına kurulu hayatlar! Dev kayanın üzerine kasaba inşa ettiler...
Dünya üzerinde uçurumun tam kenarında yer alan onlarca kasaba var. Bazıları tehlikeli gibi görünse de ortaya nefes kesen bir manzara çıktığı sürece orada yaşamak katlanılabilir gibi görünüyor. İşte ziyaretçilerine mükemmel manzaralar sunan ve uçurumun hemen kenarında yer alan o nefes kesici kasabalar...
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Dünyada öyle yerler var ki, bu yerlere gitmek bile çok zor. Sizin için ilginç bir liste hazırladık. İşte birbirinden ilginç evlerin ve yaşamların olduğu o yerler...
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Amediye
Amediye diğer adıyla İmediye Irak’ın kuzey kesiminde, Duhok ilinde bulunan bir şehir. Türkiye sınırına 17 kilometre mesafede olan bu şehir İmadeddin Zengi tarafından 1142 yılında kurulmuş ve adını kurucusundan almış.
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Amediye, bir dağ platosu üzerine kurulmuş bu küçük şehir, Osmanlılar döneminde Amediye Van ve Musul vilayetine bağlıydı. 19. Yüzyılın başında 6 bin kişi yaşıyordu. Amediye’de Asur döneminden bir sinagog kalıntısı ve kilise de bulunuyor.
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Şehir, ismini kurucusu olan Selçuklu hükümdarı I. İmadeddin Zengi’nin adından almış. ‘İmadeddin’ isminden ‘Amediye’ ismi doğmuş. Amerikan Distractify sitesi ’Dünyada görülmesi gereken en güzel 30 yer’ adıyla hazırladığı çalışmada Duhok iline bağlı Amediye ilçesine de yer verdi. Amediye listede 24. sırada yer aldı.
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Ronda
Deniz seviyesinden 750 metre yüksekteki dağlık bir bölgede yer alan Ronda, Malaga ilinde uçurum kenarındaki bir kasaba. Kasaba 100 Metrelik derin bir vadi ile ayrılıyor.
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El Tajo Vadisi, kasabanın eski ve yeni bölümlerindeki evleri uçurumun iki farklı kısmında bırakıyor. Bir taraftan diğerine geçmek her biri farklı bir dönemde yapılmış (Roma, Fas ve 18. yüzyıl) üç köprü sayesinde mümkün.
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Bonifacio
Akdeniz'in 70 metre üzerinde Korsika Adası'nın güney ucunda yer alan Bonifacio adanın en büyük kasabası.
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Zarif görünümlü hisar, rüzgârların ve Akdeniz'in dalgalarının yaladığı beyaz kireç taşlarıyla kaplı uçurumların üzerinde, deniz seviyesinin 70 metre üstünde yer alıyor.
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Bonifacio günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen pahalı yatların limanı olarak kullanılıyor.
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Castellfollit de la Roca
50 metre yükseklikte bazalt kayalıkların üzerinde İspanya, Katalonya'daki Castelfolit de la Roca bölgesinin sınırı Fluvia ve Toronell nehirlerinin birleşmesi ile oluşuyor.
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Kasabanın üzerinde yer aldığı bazalt kayalıklar deniz seviyesinin 50 metre yukarısında ve uçurum kenar uzunluğu yaklaşık bir kilometreyi buluyor. Lav akıntılarıyla şekillenmiş bu yer, şehrin en küçük kasabalarından biri.
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Wadi Dawan
Burası Wadi Dawan. Yemen’in güneyinde küçük bir kasaba… Hem Wadi Dawan’da hem de Shibam gibi güney Yemen şehirlerinde yağmacıları evlerinden uzak tutmak istediklerinden olsa gerek devasa kayaların üstüne köyler kurmuşlar. Yemenliler bu bölgeye Huş diyor. Hani şu gidenlerin gelmediği yer.
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1. Dünya Savaşı’nda Yemen’e gidip de dönemeyen Osmanlı askerleri için yakılan türküde de adı geçiyor: “burası huş’tur, yolu yokuştur.” Türküde adı geçen yerin Muş mu, yoksa Yemen’in Huş kalesi mi olduğunun uzun yıllar tartışma konusu olmuştur.
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Daha sonra yapılan araştırmalara göre 90’lı yılların en popüler türkülerinden “Havada Bulut Yok”un içinde geçen “Burası Muş’tur” sözlerinin aslında “Burası Huş’tur” olduğuna ilişkin söylentiler asılsız çıkmıştı. Huş, Yemen'in başkenti Sana ile Taiz kentleri arasında kalan bir Türk kalesinin adı. Bu yüzden Yemen'e giden askerler için yakılmış bu türküde "Huş'tur" denmesi akla yatkın gelebilir.
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Manarola
Liguria'daki Manarola, İtalya'nın en tehlikeli yerlerinden birinde bulunan bir kasaba. Bu yerleşim yerinin ne kadar zamandır ayakta olduğunu söylemek güç, ancak Antik Romalılardan kalan metinler burada kutlamalarda içilen şarapların üretildiğini gösteriyor.
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Casa de Penedo
Portekiz’in kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Fafe'de ünlü çizgi film Taş Devri’nden esinlenilerek bir ev yapıldı. Casa de Penedo, yani ‘Taş Ev’… Sırf bu evi görmek için binlerce kişi buraya akın ediyor. Portekiz'de Rodrigues ailesi tarafından 1974’te inşa edilen binada elektrik bulunmuyor. Aydınlanmak için mum kullanıyorlar. Kütükten koltuklar ve betonla okaliptüs kullanılarak yapılmış yataklar, ilk dikkat çeken ayrıntılardan sadece birkaçı.
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Evdeki merdivenler de yine taş devri konseptini yansıtacak şekilde kütüklerden yapılmış. İlk görüldüğünüzde tarihi eser sanılan bu yapının içi de dışı gibi basit ve konfordan uzak döşenmiş… Amaç zaten filmdeki o sadeliği korumak. Ayrıca ev bir bakıma da çevre dostu.
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Küçük pencereli, tahta kapılı, derme çatma bu evlerin yapımında tamamen doğal malzeme kullanılmış. Sosyal medyada fotoğrafın yayılmasından sonra eve ilgi bir hayli artmış. Yalnız Rodrigues ailesi bu ilgiden hiç de memnun değil. Çünkü aile, keşif meraklısı turistlerin sık sık evlerinin camlarını tıklattığını ve kendilerini durmadan rahatsız ettiğini söylüyor.
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Rock House
Sırbistan'da Drina Nehri'ndeki ilginç ev, turistlerin ilgi odağı konumunda. Nehrin ortasında bulunan bir kayalığın üzerindeki ahşap ev, National Geographic sitesinde yayımlanınca bir anda fenomen haline gelmişti. Özellikle evin 45 yıl öncesine dayanan ilginç bir hikâyesi de var. Drina Nehri'nin ortasında, sessiz ve yalnız bir ahşap kulübe, dünyanın dört bir yanındaki gezginlerin ortak ziyaret noktası haline geldi. Sırbistan'ın sert havasına ve nehrin hırçın sularına dayanarak 45 yıldır ayakta kalan bu minik evi dünyaya duyuran isimse ünlü Macar fotoğrafçı Irene Becker… Becker çektiği fotoğrafla ilginç evi gün ışığına çıkarttı. Fotoğraf "Bajina Basta kasabasının yakınında, Drina Nehri'nin ortasında bir ev" adıyla, National Geographic sitesinde günün fotoğrafı seçilince, tek gözlü kulübe dünya çapında bir üne kavuştu.
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Dünya henüz bu şirin kulübeyi kısa bir süredir tanısa da yerel halk tarafından 45 yıldır bilinen evin yapılış hikâyesi de hayli ilginç. Tara Ulusal Parkı'nın doğu ucundaki bir vadide bulunan Bajina Basta kasabasının yakınındaki ev, 1968'de birkaç gencin el emeğiyle inşa edilmiş. Evin şimdiki sahibi Mili Mandic, o dönemde hırçın bir nehrin ortasına, ufak da olsa bir kulübe inşa etmenin zor bir iş olduğunu, fakat arkadaşlarının yardımı sayesinde bu işin altından kalkmayı başardıklarını söylüyor. 45 yıl evvel bir grup genç yüzücü dinlenmek için Drina Nehri’ndeki kayada durakladı. Nehrin ortasındaki bu kaya zaman geçtikçe yüzücülerin her zaman uğradıkları bir dinlenme yerine dönüştü. Yüzücüler keskin kenarları bulunan kayanın bulunduğu yerde daha rahat dinlenmek için zamanla kayanın üstünü ahşapla kapladı.
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Ertesi yıl ise yüzücülerden biri buraya tek odalı bir ev inşa etti. Evi inşa etmek tahmin edildiği üzere kolay olmadı. Bu ilginç yapı için gereken malzemelerse şöyle toplandı. Evin yapımında kullanılan ufak parçalar yüzdürüldü, orta boydakiler ise sandalla evin yapılacağı yere ulaştırıldı. En iri parçalar ise akıntının başladığı yerden nehre bırakılıp kayalıklardan yakalanarak kayalığa ulaştırıldı. Ve bu ilginç yapı el birliğiyle tamamlandı. Tamamlanmasının ardından Drina Nehri'nin önemli simgelerinden biri haline gelmeyi de başardı. İlginç evin yapılması kadar korunması da oldukça zor oldu. Sel ve şiddetli rüzgarlar eve defalarca zarar verdi. Hatta geçmiş yıllarda yaşanan sel baskını evi oldukça kötü duruma getirdi. Fakat ev her defasında yeniden yapıldı ve onarıldı. Mili Mandic ve arkadaşlarının, gençliklerinde güneşlendikleri, gitar çalıp dostlarıyla sabahlara kadar muhabbet ettikleri ufak sığınakları, şimdi bir fenomen mekan durumunda. Bu eşsiz evin Drina Nehri internet sitesindeki ismi ise "Özgür doğa yaşamına bir kaçış penceresi" şeklinde. Zaman zaman planlanmış etkinliklerin yeri olan Drina nehri yılın belli dönemlerinde oldukça fazla turist ağırlıyor. Bu ilginç ev günümüzde hâlâ yüzücülerin dinlenme durağı olarak kullanılıyor.
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Katskhi Dikiti
The Katskhi Dikit’i Gürcistan’ın batısında bir bölge olan Imereti’de bulunuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olan bu yapı Katskhura küçük nehir vadisinden görülebiliyor. Katskhi oldukça önemli bir manzaraya sahip olduğu için insanlar ona özel bir anlam yüklüyor. Örnek olarak ise Hristiyanlığın başlamasından önce Katskhi Dikiti’nin paganlar tarafından kutsal bir yer olarak kullanılıyor olması... Burası doğal bir kireçtaşı sütunu ve tepede şimdilerde bir manastır bulunuyor ve manastırda yalnızca bir kişi yaşıyor. O kişide Maxime Qavtaradze adında bir papaz.
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Katskhi Dikit’in en tepe kısmındaki manastırda yaşayan Qavtaradze verdiği röportajlarda sık sık bu ilginç yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Dikitin ilginç hikâyesi ise şöyle, burası milattan sonra 6. ve 8. yüzyıl başlarında Hıristiyan sofular tarafından kurulmuş bir yer olarak biliniyor ve buna inanılıyor. Bu eski sofu geleneğinin devam ettirileceğini söyleyen kişilerden biride Maxime. Hatta Maxime Katskhi Dikit’inin üstünde yapılacak en son şeyin bu olacağını savunuyor. Katskhi Tanrı'nın bereketini temsil eden bir yer olarak düşünülmüş ve bu nedenle birçok ayin orada yürütülmüş.
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Hristiyanlığın gelmesiyle yeni bir görev edinen dikit artık bereketlilikle ilişkilendiriliyor. Dikitin âlimler tarafından incelenmesi ise 1944 yılında yapılmış. Dikit konusundaki sistematik çalışmalar ise 1999 yılından sonra yürütülmüş. Ve bunun sonucunda bir zamanlar dikitin üzerinde bulunan yapılara ışık tutulmuş. Aynı zamanda Katskhi Dikit’inde şarap mahzeni de dahil olmak üzere keşişlerin yaşaması için yapılan birçok hücre bulunuyor. Bunlara ek olarak dikitte en son 2007’de küçük bir kireçtaşı tabakası keşfedildi. Bu tabaka üzerinde 13. yüzyıldaki eski yazı diline ait Gürcü alfabesiyle yazılmış bir yapıt bulundu. Ayrıca yazıt yerliler tarafından Katskhi Dikit’i için kullanılan diğer bir isim olan ‘Hayat Sütunu’na gönderme yapmaktaydı. Bu ilginç yapı şu anda tarihi niteliğe sahip bir yer konumunda bulunuyor.
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Thridrangar Deniz Feneri
Denizin ortasındaki bu deniz fenerinin 1939 yılında inşa edildiği geçiyor birçok yabancı kaynaklarda... İzlanda'daki Vestmann adaları'nda bulunuyor. En büyük özelliği dünyada en yükseğe inşa edilen deniz feneri olması… Bu küçük adacığa helikopterle ulaşılıyor. Bu izole yerde bir yaşayan var mı tam olarak bilinmiyor.