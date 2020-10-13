Uçurumun kenarına kurulu hayatlar! Dev kayanın üzerine kasaba inşa ettiler...

Ertesi yıl ise yüzücülerden biri buraya tek odalı bir ev inşa etti. Evi inşa etmek tahmin edildiği üzere kolay olmadı. Bu ilginç yapı için gereken malzemelerse şöyle toplandı. Evin yapımında kullanılan ufak parçalar yüzdürüldü, orta boydakiler ise sandalla evin yapılacağı yere ulaştırıldı. En iri parçalar ise akıntının başladığı yerden nehre bırakılıp kayalıklardan yakalanarak kayalığa ulaştırıldı. Ve bu ilginç yapı el birliğiyle tamamlandı. Tamamlanmasının ardından Drina Nehri'nin önemli simgelerinden biri haline gelmeyi de başardı. İlginç evin yapılması kadar korunması da oldukça zor oldu. Sel ve şiddetli rüzgarlar eve defalarca zarar verdi. Hatta geçmiş yıllarda yaşanan sel baskını evi oldukça kötü duruma getirdi. Fakat ev her defasında yeniden yapıldı ve onarıldı. Mili Mandic ve arkadaşlarının, gençliklerinde güneşlendikleri, gitar çalıp dostlarıyla sabahlara kadar muhabbet ettikleri ufak sığınakları, şimdi bir fenomen mekan durumunda. Bu eşsiz evin Drina Nehri internet sitesindeki ismi ise "Özgür doğa yaşamına bir kaçış penceresi" şeklinde. Zaman zaman planlanmış etkinliklerin yeri olan Drina nehri yılın belli dönemlerinde oldukça fazla turist ağırlıyor. Bu ilginç ev günümüzde hâlâ yüzücülerin dinlenme durağı olarak kullanılıyor.