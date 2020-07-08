Uçaklarda yeni dönem! Virüsleri tespit edecek...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülüyor. Salgın insan sağlığını tehdit ettiği kadar küresel ekonomiye de hasar veriyor. Salgından en çok zarar sektörlerin başında ise havacılık geliyor.
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Peki havacılık sektörü kaybedilen güveni sağlamak için nasıl adımlar atıyor?
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Bu sorunun cevabı Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında başlatılan bir projede gizli olabilir.
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İki şirket sahip olduğu sensörler ile hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı. Financial Times'a konuşan Koniku Inc'ye göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğu size raporluyor.
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Henüz prototip aşamasında olan cihazın testleri geçmesi halinde havalimanı ve uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak iki şirket bunun için bir tarih vermiş değil.
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Uzun uçuşların maliyeti sebebiyle havayolları yolcunun rahat uyumasına öncelik vermez. Amaç bir uçağa olabildiğince fazla yolcu yerleştirmektir. ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace, uçakta yeni koltuk tasarımı bunu değiştirmeyi ve 10 saatin üzerindeki uzun uçak yolculuklarını ekonomi sınıfı gezginler için daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.
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Havayollarının çoğunun ekonomi sınıfı koltuk düzeni 1970'lerden bu yana değişmedi. Yüzde 99'u sabit olan dik koltuklar ve ayağı çok az bir miktar uzatabileceğin ufak bir boşluk pek de konforlu sayılmaz. Zephyr koltuğu ise özellikle uzun mesafe uçan ekonomi sınıfı yolcuların uçarken uzanmasına da izin veren yeni bir uçak koltuğu olarak tasarlandı.
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Bu koltuk tasarımı, premium ekonomi yolcularına ve bu sınıfı uçaklarında bulunduran havayollarına yönelik bir tasarım. Geniş gövdeli uçaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış çift katlı ve uzanabileceğiniz ranza yatak sistemine sahip.
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Boeing ve Airbus tipi ticari yolcu uçaklarını güçlendirirken, havayolları için sosyal mesafe normlarına da uygun bir tasarıma sahip.
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Patenti şu an bekleme aşamasında. Corona virüs döneminde tasarımıyla tüm havayolu endüstrisini dönüştürmeyi amaçlıyor.
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Konsept, havalimanlarında kurulan mini cep otellerini andırıyor.Yolculara ise bireysel bir alanın tüm konfor ve gizliliğini sunarak yolcuları rahat ettirmeyi amaçlıyor.
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Corona virüs etkisi ile geliştirilen bir başka proje ise Aviointeriors'tan gelmişti.
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İtalyan koltuk firması Aviointeriors salgın sonrası dönemde uçak yolculukları nasıl yapılacak sorusuna cevap aradığı tasarım çalışmasını yayınlamıştı.
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Aviointeriors’ın Instagram hesabından yayımladığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görülüyor
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Söz konusu tasarımda yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştiriliyor.
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Başka bir deyişle yolcular asla yüz yüze gelmeyecek şekilde seyahat ediyor.