Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke! Liste ve rakamlar şaşırttı...

15- AZERBAYCAN Türkiye ve Azerbaycan arasındaki vize uygulaması 1 Eylül 2019 itibariyle kaldırıldı. Bu durum yanıbaşımızdaki güzellikleri keşfetmek için güzel bir fırsat oldu. Azerbaycan ulaşımı kolay, kültürü, dili, dini, yemekleri, örf ve âdetleriyle bize oldukça benziyor. Özellikle Bakü daha çok kültür ve sanat turizmiyle öne çıkıyor ve şehir 24 saat yaşıyor. Ülkede de oldukça fazla Türk bulunuyor. Ülkedeki Türk sayısı: 55 bin.