Türklerin en çok yaşadığı 20 ülke! Liste ve rakamlar şaşırttı...

5- ABD Türklerin ABD'de en yoğun olarak yaşadıkları eyaletler New York, Kaliforniya, New Jersey, Florida, Teksas ve Illinois olarak biliniyor. Şehir olarak da Paterson, New York, Miami, Chicago, Boston ve Los Angeles'da Türkler çoğunlukta. Ülkedeki Türk sayısı: 300 bin.