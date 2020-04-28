Türkiye'yi güvenli buldular, tatillerini uzattılar

2.5 AYDIR KALANLAR VAR Ağaç evlerde yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye'nin bazı illerinden gelip, 2,5 aya yakın süredir geri dönmeyenler de var. Ayrıca bungalov evlere Antalya içinden de hafta içi veya hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan günleri daha iyi değerlendirmek için giden misafirler de bulunuyor. Her hafta sonu ağaç evlere gittiğini belirten Yılmaz Sevgül, “Antalya'da 1+1 evde tek başıma yaşıyorum ve çok stresli bir durum. Burası gayet güzel, sağlıklı bir ortam. İzolasyon kurallarına uygun, birbirimizle temas etmeden yaşıyoruz. Gayet mutluyuz. Spor yapma fırsatımız da oluyor" diye konuştu.