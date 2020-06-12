Türkiye’nin zamana yenilen 7 hayalet köyü! Define avcıları talan etmişti şimdi ise...
Türkiye’de birçok köy ıssızlığın içinde eriyip gidiyor yıllardır. Bazılarının üzerine mübadele yıllarından kalma bir sessizlik çökse de bazıları işsizliğin baş göstermesi sonucu terk edilerek hayalet köye dönmüş durumda…
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Türkiye’de birçok köy ıssızlığın içinde eriyip gidiyor yıllardır. Bazılarının üzerine mübadele yıllarından kalma bir sessizlik çökse de bazıları işsizliğin baş göstermesi sonucu terk edilerek hayalet köye dönmüş durumda…
Fotoğraflar: DepoPhotos, AA, DHA, Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Türkiye’nin en büyük köylerinden biriydi: DEREKÖY / GÖKÇEADA Balkanlar’ın en büyük köyü olarak kayıtlarda yer alan Gökçeada’ya bağlı Dereköy, günümüzde evlerinin yıkılmaması için direnç gösterir derecesinde bomboş ve sakin.
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1980'e kadar Türkiye'nin en büyük köyü unvanına sahipken, verdiği göçler yüzünden günümüzde ise tam bir hayalet köyü andırıyor.
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Mübadele zamanında köy halkı her şeyini bırakıp Yunanistan'a gitmiş, sonrasında ise kimsecikler yerleşmemiş Dereköy'e. Gökçeada'da bulunan diğer Rum köylerinin aksine Dereköy, daha düz bir alanda yer alıyor.
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Çünkü diğer Rum köyleri hep yamaçlarda yer alıyor. Gökçeada’ya gidince burası mutlaka görülmeli…
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Koruma altına alınan evler: KAYAKÖY / MUĞLA Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy’de Rumlar yaşıyordu. 1923’te gerçekleşen mübadeleyle köy boşaltıldı.
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Yamaca doğru biri diğerinin önünü kapatmayacak şekilde saygıyla dizilmiş yüzlerce evden oluşan bu köydeki bazı haneler bütünüyle koruma altına alındı. Köyde iki kilise, 14 şapel (küçük kilise ) vardı. Taksiyarhis ve Katopanayi kiliseleri harap durumda.
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İkincisinin ahşap kapısı Fethiye Müzesi'nde bulunuyor. Panagia Pirgiotis Kilisesi (Aşağı kilise) ise iyi durumda. Freskleri ile ilgi çekici bu kiliseyi mutlaka ziyaret etmelisiniz…
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Sular altında kalan köy: SAVAŞAN / ŞANLIURFA Halfeti’nin bazı köyleri, 2000 yılında yapılan barajla sular altında kaldı. Boşaltılan yerleşimler yöreye turizmi getirdi. ‘Sakin şehir’ unvanını da alan Halfeti, mutlaka gezip görülmeli…
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Halfeti ilçesine bağlı Savaşan köyü ise kendi kaderine terk edilmiş durumda... Köy etkileyici bir manzaraya sahip olsa da, köyün sakinleri suların yarattığı tehlikeden ötürü 30 kilometre ötedeki bir başka köye yerleştirilmiş.
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Hayalet köy olarak biliniyor: LÜBBEY / İZMİR İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Lübbey, ‘Satılık Köy’ ve ‘Hayalet Köy’ diye biliniyor. Köy yaklaşık 30 yıl önce terk edilmiş. Günümüzde köyde yaşayan kişi sayısı 10’u geçmiyor.
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Halk arasında köyü üç harflilerin bastığı düşüncesi hâkim olsa da asıl sebep oldukça farklı…
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1980’lerde başlayan ilk göçün gerekçesiyse elektriğin çevredeki yaylalara daha önce ulaşması birinci neden olarak söyleniyor. Ayrıca engebeli bir araziye sahip olması da göçün sebeplerinden…
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Yaylaya erken gelen elektrik yüzünden köylüler bir bir yayla veya merkeze göç etmeye başlamış… Gidilen ilk yer ise Çamyayla Köyü…
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Çamyayla bakliyat yetiştirmeye elverişli arazisi nedeniyle köyde yaşayanları oraya çekmiş. Ev yapacak olanlar yeni ve verimli arazisi olan Çamyayla’yı tercih etmiş.
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Fakat Lübbey’den ayrılmayanlar da olmuş. Köyde yaklaşık 150’ye yakın hane bulunuyor. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Köyde yapılan evlerin birçoğu yıkılmış diğerleriyse bakımsız durumda. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Fakat köy bugünlerde daha çok turizm odaklı kullanılıyor.
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Bölgenin ünlü tarım ürünleri incir, üzüm gibi meyveler oldukça bol… Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Özellikle mimari yapısından dolayı birçok fotoğrafçı buraya geliyor. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Ayrıca Lübbey Köyü’nün geçmişinin Hellenistik döneme kadar dayandığına dair bulgular da var. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Bizans döneminden kalma manastır, mezarlık gibi kalıntılara da rastlanmış. Fotoğraf: Uğur Biryol / Hürriyet Seyahat Yazarı
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Define avcıları talan etti: SAZAK / İZMİR İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp, Sakız Adası'na yerleşti.
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Köy, Rumların buradan ayrılmasıyla boş kaldı.
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Zaman içinde define avcılarınca talan edilen köyden geriye yıkık dökük tarihi kalıntılar kaldı.
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Bulgaristan sınırına en yakın olan köy: KARANLIK / KIRKLARELİ Kırklareli’nin Istranca Dağları’na yakın bir konumda olan Karanlık Köy, bir zamanlar dopdolu bir köydü. İş umuduyla köyden büyük kentlere göçten sonra köy, hayalet köy haline geldi. Şimdilerde ise Bulgaristan sınırına en yakın köy olan İncesırt'ın mahallelerinden biri oldu.
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Ulaşımı zor: ESKİ ÇIPLAK KÖYÜ / İZMİR Köy, İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunuyor. Dededağ'ın eteklerinde yalnızlığın kaderini yaşıyor. Fotoğraf: www.izmir.bel.tr
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Köyde yaşayanlar 1980’lerde kendi istekleriyle, ulaşım zor olduğu için daha aşağıdaki Yeşilova köyüne yerleşme kararı almışlar. Zamanla köy tamamen kendi kaderine bırakılmış ve şu an da hiç kimse bulunmuyor. Fotoğraf: www.izmir.bel.tr