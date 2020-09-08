Türkiye'nin yeni gözde adresi... İsviçre'deki köye benzetiliyor

Ahşap camiler: Yöresel mimarinin en değerli eserleri olan ahşap camiler tescilli ve koruma altına alınmış. Çamalan Mahallesi’nde Ulubelen Camii, Yeniköy Mahalle Camii, Ardıç Mahalle Camii, Ortaköy Camii, Kabaklık Köyü Camii, Kabaklık Lazlar Mahallesi Camii görülecek yerler arasında… Ancak köylerde bulunan bu camileri mümkünse arazi araçları ile ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü yolları sarp ve bozuk...