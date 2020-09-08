Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos, Anadolu Ajansı, iHA, Alamy
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 11:31 |
Türkiye'nin yeni gözde adresi... İsviçre'deki köye benzetiliyor
Samsun'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve ortasından Yeşilırmak-Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj göllerinin geçtiği Ayvacık ilçesi, yerleşim bakımından İsviçre'de bulunan Landwasser Irmağı kenarındaki Davos'a benzetiliyor. Özellikle Arap yatırımcıların da gözdesi durumunda… Buraya yapılan yatırıma inanamayacaksınız…
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Karadeniz iskân tarihinin ilk yaşam tercih alanı olan Samsun, ciddi kültür birikim merkezlerinden biri…
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Bu zengin birikimin önde gelen kültür merkezlerinden bir tanesi de Ayvacık… Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkler, Rumlar ve Ermenilerin kardeşçe yaşadığı Ayvacık, köklü bir kültür yapısına sahip…
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Su sporlarından gençlik kamplarına, doğa yürüyüşlerinden yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan ilçe, 'Samsun'un saklı cenneti' olarak adlandırılıyor.
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Ormanlarla kaplı doğal manzarası, tarihi ve turistik mekânlarıyla turizm potansiyeli yüksek olan Ayvacık, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce üç yılda yapılan 46,5 milyon liralık yatırım ve çalışmalarla da ilgiyi artırdı.
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Muhteşem doğası ve temiz havasıyla Ayvacık, gelen ziyaretçileri adeta büyülüyor. Son zamanlarda yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayvacık, yatırımcıların destekleriyle daha da gelişiyor. Tatil köylerinin ve tesislerin yapılmasıyla zamanla yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi halini alacağı öngörülüyor
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Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen ve 22 bin nüfusu olan Ayvacık'ta geçtiğimiz yıllarda Arap yatırımcılar, çeşitli tesisler yapmak için bölgede 40 dönüm arsa satın almıştı.
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PEKİ AYVACIK’DA NERELERİ GEZMELİ, NELER YAPMALI? Suat Uğurlu Barajı: Çarşamba’dan yola çıktıktan 15 kilometre sonra sizi Suat Uğurlu Barajı’nın savakları karşılıyor. Baraj 1975-1981 yıllarında yapılmış. Elektrik üretimi yanında Çarşamba Ovası’nın da sulanmasını sağlıyor.
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Türkiye’de baraj gölünde bulunan tek ada olan Kirazlık Adası da burada bulunuyor. Mutlaka görmelisiniz…
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Hasan Uğurlu Barajı: Ayvacık ilçe merkezinin 8 kilometre güneyinde bulunan baraj 1971-1981 yılları arasında yapılmış. Barajın yapımı sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Hasan Uğurlu ve eşi Suat Uğurlu’nun isimleri verilmiş.
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Eynel Köprüsü: Eynel Köprüsü estetik görünümüyle baraj gölüne ayrı bir güzellik katıyor. 2010 yılında yapılan köprü baraj gölünün ayırdığı mahalleleri birleştiriyor ve 350 metre uzunluğunda…
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Kadın Kültür ve Doğal Yaşam Merkezi: İlçenin girişinde sol tarafta baraj gölünün kenarında bulunan alanda, yöresel mimari ile inşa edilmiş ahşap bir ev bulunuyor.
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İlçeye özgü el sanatlarının geliştirilmesi ve sergilenmesi amacıyla yapılan merkezde yöreye özgü Cecim Kilimi tezgâhları bulunuyor. Hediyelik cecim (cicim) kilimi satışı yapılıyor.
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Tekne gezisi ve su sporları: İlçe merkezinde bulunan iskelede Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce tekne turu düzenleniyor. Baraj gölü içerisinde 45 dakika süren tekne turu 15 TL. Ayrıca kürek ve jetski yapma imkânı da var.
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Ahşap camiler: Yöresel mimarinin en değerli eserleri olan ahşap camiler tescilli ve koruma altına alınmış. Çamalan Mahallesi’nde Ulubelen Camii, Yeniköy Mahalle Camii, Ardıç Mahalle Camii, Ortaköy Camii, Kabaklık Köyü Camii, Kabaklık Lazlar Mahallesi Camii görülecek yerler arasında… Ancak köylerde bulunan bu camileri mümkünse arazi araçları ile ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü yolları sarp ve bozuk...
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Şelaleler: Karadeniz coğrafyasının en önemli doğal varlıkları olan şelaleler Ayvacık köylerinde bulunuyor. Kikinin Şelalesi ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta 40 metre yükseklikte görülmeye değer bir tabiat varlığı.
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Yeşilpınar Şelalesi ise ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta 50 metreden dökülüyor. Araç yolu bitiminde bir buçuk kilometrelik bir yürüme ile ulaşılıyor. Çağlayan Şelalesi ilçe merkezine 1,5 kilometre mesafede… Çamalan Şelalesi de Çamalan köyünde bulunuyor.
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Doğa sporları ve offroad: İlçenin doğal yapısı, zengin bitki örtüsü doğa yürüyüşü, safari, bisiklet turları, balık tutma, yamaç paraşütü için uygun alanlar oluşturuyor. İlçeden Taşova ve Erbaa’ya uzanan yollar, köy yolları offroad için elverişli güzergâhlardan.
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Kızlar Kalesi: İlçede tarih boyunca güçlü kadın modelleri adından sıkça söz ettirmiş. Çamlıkale Mahallesi’nde bulunan Kızlar Kalesi bunun en önemli göstergesi… Kervan ve yayla yolları güzergahında olması, Yeşilırmak’a hakim bir noktada olması gibi özellikler kızlar kalesini bir destinasyon alanı adayı yapıyor.
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Demir Çağı’ndan ( M.Ö 1200-500) itibaren iskân gören amazonlar ile özleştirilen Kızlar Kalesi, barındığı arkeolojik veriler ile bölge tarihine ışık tutuyor. Koruma altına alınan Kızlar Kalesi, Efsaneye göre 2000 yıl önce Çamlıkale Mahallesi’nde yaşayan iki kız kardeşin yaşadığı bir kale olarak biliniyor. Adını buradan alan ve her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kızlar Kalesi ilçenin turizminde önemli bir pay sahibi.
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Tarihi değirmenler: Samsun’un Ayvacık ilçesinde birçok tarihi değirmen de bulunuyor. Bu değirmenlerin çoğu kullanılmıyor ama kullanılanlar da var. Dere kenarlarına inşa edilmiş olan değirmenler tarihi eser olarak kullanılıyor. Değirmenleri hâlâ öğütmek için kullananlar da dereden gelen suyu değirmen için kullanıyorlar.