Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 12:03,
Türkiye'nin yaşamak için en iyi kenti seçildi! Sakin bir hafta sonu için tam zamanı...
Bir rota çizerek keyifli bir hafta sonu tatili geçirmek isteyenler için Çanakkale farklı alternatifler sunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler rahatlıkla diledikleri gibi bir tatil yapabiliyor. Ayrıca Forbes dergisi geçen yıl Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçti… İşte tam da şu sıralar güzel bir hafta sonu tatil için Çanakkale'de yapılması gerekenler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, şehirleri yaşanılabilirlik, yenilikçilik, ticaret becerisi, üretim potansiyeli ve hizmetlere erişebilirlik verilerine göre son beş yıldır sıralıyor. Geçen yıl mayıs ayında dergi Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehrini yayınlamıştı ve listenin başında Çanakkale yer almıştı. Forbes yaptığı açıklamada; “İdeal Kentler araştırmasının sürprizi, “Türkiye’nin yaşamak için en iyi kenti” Çanakkale oldu.
2
Abone Ol
Geçen yıl 18’inci sırada olan kent bu sıçramayı ‘yaşam kalitesi’ni içeren 60 verinin neredeyse tamamında ilk 25 içinde yer almasına borçlu” ifadeleri yer vermişti. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil.
3
Abone Ol
Çünkü Çanakkale, tarihsel kültür varlıklarına ilgi duyan, tatilini bir kültür rotası olarak planlayanlar için medeniyet tarihi açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip. Peki sakin bir tatil için bu güzel şehirde zaman geçirmek isteyenler neler yapmalı? Sizin için güzel detaylar hazırladık…
4
Abone Ol
Şehir merkezinde keşif Çanakkale’ye iner inmez ilk duraklarınız Aynalı Çarşı, kordon ve deniz müzesi olmalı. Bu üç yeri tam anlamıyla gezmek yarım gününüzden fazlasını almayacaktır. Çünkü üçü de birbirine oldukça yakın…
5
Abone Ol
Tarihte yolculuğu es geçmeyin2018’in ‘Troya Yılı’ ilan edilmesini sağlayan, antik medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilen, farklı dönemlere ait dokuz ayrı medeniyetin izleri, dünyanın yedi kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliliğiyle Troya Antik Kenti (Troya, Troia, İlion, İlium), 5 bin yıllık geçmişi içinde barındırıyor.
6
Abone Ol
Ayrıca Assos Antik Liman, Aristotales’e ev sahipliği yapmış Behramkale Antik Kenti başta olmak üzere MÖ 310’da kurulan Alexandria-Troas Antik Şehri ve Apollo Smintheus Tapınağı ile Çanakkale´nin her bir köşesi kültür ve tarih meraklıları için çok ideal.
7
Abone Ol
Etrafında bulunan antik kentlerle birlikte, şehitlikler, anıtlar ve kitabeler, dört kale ve sekiz tabya ile ilçe merkezi ve köylerin bulunduğu Gelibolu Tarihi Yarımadası’nı da rotanıza mutlaka eklemelisiniz.
8
Abone Ol
Kültürel ve doğal güzellikler bir arada Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarının yanı gezilecek yerleri ve aktiviteleriyle adalar (Gökçeada ve Bozcaada) farklı bir kaçamak için en ideal destinasyon merkezleri.
9
Abone Ol
Peki Gökçeada ve Bozcaada’da neler yapmalı?
Huzur adresi Bozcaada’da feribottan iner inmez solunuzda deniz restoranlarının çevrelediği şirin bir liman yer alırken sağınızda muhteşem bir kale yükseliyor olacak.
10
Abone Ol
Yürümeye devam ettiğinizde ise birkaç dakika içinde kendinizi bir Osmanlı-Rum kasabasının dar arka sokaklarında kaybolmuş olarak bulacaksınız. Eskiye dair pek çok şeyin kaybolmadığını görmekse sizi adaya bağlayan bir başka unsur haline gelecek.
11
Abone Ol
Renkli ve huzur dolu sokaklarda mutlaka keşfe çıkmalısınız. Rum Mahallesi bakımlı evleri ve sokaklarıyla adeta masal gibi… Sokakların birbirini dik kesmesi düzenli bir hava veriyor. Bir zamanların kahveleri, meyhane ve tavernaları şimdi turistik restoran, kafe ve dükkân olarak hizmet veriyor. Instagram’da çok beğenilecek fotoğraflar çekeceğiniz garanti. Adada denize girilecek çok güzel yerler de var.
12
Abone Ol
Sessiz sakin Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü genelde budur. Ama adada birkaç gün zaman geçirip keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacağınız garanti.
13
Abone Ol
Çanakkale açıklarında yer alan adaya Kabatepe'den ve yaz aylarında şehir merkezinden hareket eden feribotlarla doğrudan geçebilirsiniz. Arabanızla geldiyseniz, arabalı feribotlarla adaya kendi aracınızla birlikte gelerek Gökçeada'nın yemyeşil doğasını daha rahat keşfedebilirsiniz. Aydıncık adıyla da bilinen Kefaloz Plajı'na veya adanın en batısında yer alan Gizli Liman'a yolunuzu düşürebilirsiniz.
14
Abone Ol
Ayrıca sakin bir hafta sonu için keşfe çıkacağız birçok köy de sizi bekliyor. İşte keşfedilmeyi bekleyen köylerden bazıları...
15
Abone Ol
Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim. Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer.
16
Abone Ol
İçinde antik kent var: Eskihisar / MUĞLA Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı köy, Stratonikeia Antik Kenti’ni, beş asırlık Şaban Ağa Camii’ni barındırıyor. Cami, Cumhuriyet dönemi öncesinde kilise olarak kullanılmış. Köyün yeni ismi sıradan gibi gelebilir ama Stratonikeia Antik Kenti’ni içinde barındıran bu köy, yoldan görülemediği için sürekli gözden kaçan bir tarihi değer.
17
Abone Ol
Denize kadar inen zeytinler: Bademli / İZMİR İzmir’in Dikili ilçesine bağlı köy ilçeye beş kilometre uzaklıkta... Mübadeleden önceki adı ‘Angelos’ olan köy, denize kadar uzanan zeytin ağaçları ve taş evleri ile dokusunu korumayı başarabilmiş.
18
Abone Ol
Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut / MUĞLA Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor. Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor.
19
Abone Ol
Göl kıyısında, tarihin içinde: Kapkırı / MUĞLA Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü. Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe.
20
Abone Ol
Bir dönemin başkenti: Birgi / İZMİR İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, Bozdağ eteklerinde yer alan bir doğa ve tarih hazinesi. Köy geleneksel mimarinin bir başyapıtı olarak kabul edilen Çakırağa Konağı’yla ünlü! Friglerden Perslere, Bizans’tan Osmanlı’ya çok uzun bir tarihe sahip
21
Abone Ol
Bodrumlunun tatil köyü: Mazı /MUĞLA Bodrum’a bağlı bir mahalle olarak geçmesine karşın o Karyalılardan günümüze gelen sekiz koya sahip bir sahil köyü. Mavi yolculukların uğrak yeri olan köy.Bodrum’un gör-görül ‘beach’lerinden bıktıysanız 45 dakika uzaktaki bu köye gidin. Sakin, huzurlu ve daha ucuz bir alternatif olan köy turkuvaz sularda yüzmek için de ideal...