Türkiye'nin yaşamak için en iyi kenti seçildi! Sakin bir tatil için planlarınıza ekleyin...

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, şehirleri yaşanılabilirlik, yenilikçilik, ticaret becerisi, üretim potansiyeli ve hizmetlere erişebilirlik verilerine göre son beş yıldır sıralıyor. Geçen yıl mayıs ayında dergi Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehrini yayınlamıştı ve listenin başında Çanakkale yer almıştı. Forbes yaptığı açıklamada; “İdeal Kentler araştırmasının sürprizi, “Türkiye’nin yaşamak için en iyi kenti” Çanakkale oldu.