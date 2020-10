Türkiye'nin varlığı pek fazla bilinmeyen cennet köşeleri! Bu 15 adresi ilk kez duyacaksınız, hepsi birbirinden güzel...

Öncelikle Amasya – Tokat arasında kaldığından her iki bölge vatandaşlarının yazın veya hafta sonu tercih edilen sayfiye alanıdır. Hatta yaz akşamları piknik veya mangal yapmak için günübirlikçi ziyaretçilerle dolar taşar. Şehrin stresli yaşamına bir an dur demek isteyenler için sakinleştirici bir ilaç gibidir. Dünyanın doğa harikası nadide göllerinden biri olan Boraboy Gölü etrafını çeviren ağaç, çiçek, böcek ve yeşilliklerle her daim zümrüt renginin ışıltısını yansıtır. Yaydığı Işıltı doğanın aynası gibi parlar ve o enfes ve özel yeşil ile birleşerek fotoğrafçılar için doyulmaz bir malzeme sunar. O ışıltı fotoğrafçıya de geçerek iş bitip de eve döndüğünde hala doğanın verdiği enerjinin yansıması devam eder.