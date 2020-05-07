Türkiye'nin turizm cennetinin en temiz plajları! Korona sonrası planlarınıza ekleyin...

2- Adrasan Koyu

Antalya’nın Çıralı ve Olimpos ile birlikte yan yana dizilmiş üç güzelinden biri Adrasan. Yeşil ile mavinin eşsiz buluşmalarından biri. Adrasan’ın tarihi Helenistik Çağ’a kadar uzanıyor. Sit alanı olması sebebiyle doğallığını koruyor ve betonlaşma yok. Gürültüden ve kalabalıktan uzakta sakin bir tatil yapmak isteyenler ve çocuklu aileler için en güzel adreslerden biri. Aynı zamanda Akdeniz’in Maldivler’i olarak anılan Suluadaya da ev sahipliği yapıyor. Eğlenmek için bar aramayın bu beldedeki en büyük gürültü dalga sesleri.