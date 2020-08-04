Türkiye'nin saklı plajı... Hafta sonu burada bir başka güzel, giriş ücreti 5 lira...

Kabatepe dışında biraz daha Ege'de açılarak, herkesten uzak denize girilecek birçok yer bulunuyor. İşte onlardan bazıları… DELİKLİ KOY / İZMİR

Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

