Hürriyet Seyahat ÖZEL | Fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr, Alamy
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 14:44,
Türkiye'nin saklı plajı... Hafta sonu burada bir başka güzel, giriş ücreti 5 lira...
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içinde yer alan ve Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Kabatepe Orman Kampı, sessiz sakin bir hafta sonu için oldukça ideal.
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Sadece kuş seslerini duyacak, deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracaksınız. Ayrıca Kabatepe Orman Kampı’na giriş ücretleri de oldukça ucuz. İşte detaylar...
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde yer alıyor Kabatepe Tesisleri… Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, geçen yıl 28 Kasım'da aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel suları, Kabatepe'den Şehitler Abidesi`ne giden yoldaki menfezde hasara sebep olmuştu.
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Büyük titizlikle yürütülen çalışmalar geçen yaz bitmişti ve Ramazan Bayramı’nda tekrar kapılarını açmıştı. Kamp alanı yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerine kurulu.
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Burada genellikle günübirlikçiler kalıyor. Piknik ya da denize giriliyor. Kampın dört bir yanı çam ağaçlarıyla çevrili… Sadece kuş seslerini duyacak ve doğanın içinde tüm yılın yorgunluğunu unutacaksınız…
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Nasıl gidilir? Kabatepe Orman Kampı’na ulaşım oldukça kolay. Şehirden kalkan otobüslerle ve minibüslerle gidebilirsiniz.
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Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Kabatepe Orman Kampı’nda market ve lokanta da bulunuyor. Güzel bir hafta sonu tatili sunan Kabatepe Orman Kampı’nda günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
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Ayrıca tesislerin hemen yanında Kabatepe Limanı bulunuyor. Limandan Gökçeada'ya feribotlar kalkıyor. Kabatepe'den sonra rotanızı Gökçeada'ya çevirebilirsiniz.
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Çanakkale’nin diğer tarihi ve doğal güzelliklerinden olan Çimpe Kalesi’ni, Biga Çayı’nı, Marmaros Şelalesi’ni, Zeus Altarı’nı, Truva Antik Kenti’ni ve Polente Feneri’ni de gezi listenize mutlaka ekleyin.
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Giriş ücretleri ne kadar? Kabatepe Orman Kampı'na giriş ücreti 5 TL. 0-12 ve 65 yaş üstü olanlar, birinci derece şehit yakını ve engellilere ise ücretsiz. Otomobil girişi 20, minibüs 50, motosiklet ise 8 TL. Ayrıca plajda şezlong 5 lira, plaj şemsiyesi de 5 lira…
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Kabatepe dışında biraz daha Ege'de açılarak, herkesten uzak denize girilecek birçok yer bulunuyor. İşte onlardan bazıları…
DELİKLİ KOY / İZMİR Çeşme, Türkiye'nin en popüler tatil rotalarından biri. Eğer Çeşme'de beach club olmayan plaj ya da koy olmaz diye düşünüyorsanız henüz Delikli Koy'u görmemişsiniz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Alaçatı'daki Delikli Koy, biraz zorlu ama kısa bir yoldan aşağıya yürümekle ulaşabileceğiniz bir koy. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kendine has kırık beyaz kayaları, masmavi denizi ve sessiz sakin ortamıyla kafa dinlemek için biçilmiş kaftan… Port Alaçatı’nın 5 km uzağında yer alıyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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GÜVERCİNLİK KLEOPATRA KOYU / İZMİR Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.
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DEMİRCİLİ KOYU / İZMİR Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok.
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Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
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ŞİFNE KOYU / İZMİR Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
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MİMOZA KOYU / İZMİR Mimoza koyu, Karaburun’un merkezinde yer alan en güzel koylardan biri… Ne dalga var ne de rüzgâr… Çakıltaşlı bir sahili var. Burayı özel kılansa hiçbir zaman kalabalık olmaması… İşletme bakımından da sade ve sessiz bir yer.