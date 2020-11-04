Türkiye’nin saklı güzelleri! Sonbaharda hepsi birbirinden güzel...
Sonbahar Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şölenin peşine düşmenin tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek doğanın içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek birkaç gün geçirmek istiyorsanız güzel bir liste hazırladık. İşte Türkiye’nin saklı güzelleri…
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Sonbahar Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şölenin peşine düşmenin tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek doğanın içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek birkaç gün geçirmek istiyorsanız güzel bir liste hazırladık. İşte Türkiye’nin saklı güzelleri…
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HARBİYE ŞELALELERİ / HATAY Medeniyetler şehri Hatay’ın gözde mekânlarından olan Harbiye Şelaleleri, sonbahar ve kış aylarında yerli-yabancı turistlerin akınına uğruyor.
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Antakya'ya 7 kilometre uzaklıktaki Harbiye beldesinden bulunan şelaleler özellikle şu sıralar gençlerin akınına uğruyor.
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İrili ufaklı onlarca şelalenin bulunduğu beldede, işletmeciler tarafından yaptırılan ördek ve balık havuzları da ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.
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MANAVGAT ŞELALESİ / ANTALYA Sonbahar aylarında yoğun debisinden dolayı şelale yerine delice akan bir ırmağa dönüşen Manavgat’a gitmek için en iyi mevsimdeyiz.
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Beş metrelik yükseklikten düşen şelale geniş görünümüyle çok etkileyici.
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Ayrıca dünyaca ünlü olduğunu da söylemek lazım. Özellikle 2 bin 283 metrekare yüz ölçümüyle Antalya’nın en büyük ikinci ilçesi olan Manavgat, şehre turizm anlamında büyük bir değer katan ilçelerden.
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Huzur kaçamağı için harika olan şelale adeta doğanın içerisinde eşsiz bir güzellik.
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KAPUZBAŞI ŞELALELERİ / KAYSERİ Dağcıların uğrak yeri Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor.
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Yekpare kaya üzerinden büyük bir basınçla yedi ayrı koldan akan şelaleler basınçtan dolayı etkileyici seslerle dökülüyor.
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Etrafta bungalovlar ve piknik alanları mevcut.
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TORTUM ŞELALESİ / ERZURUM 22 metre genişliği olan ve 50 metre yükseklikten dökülen şelale dünyanın en önemli şelaleleri arasında gösteriliyor.
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Bir heyelan sonucu oluşan şelale tam bir doğa harikası...
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Özellikle güneşli havalarda üzerinde beliren gökkuşağı ile fotoğraf tutkunları için ideal.
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KURŞUNLU ŞELALESİ / ANTALYA 18 metre yükseklikten dökülen, 1991’de açılan Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı’nın içerisinde yer alıyor. 33 hektarlık bölgede seyir terasları, çocuk parkı, restoran, yürüyüş yolları ve patikalar var. Antalya-Isparta Karayolu 28. km.
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33 hektarlık bölgede seyir terasları, çocuk parkı, restoran, yürüyüş yolları ve patikalar var. Ailecek güzel vakit geçireceğiniz garanti...
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DÜDEN ŞELALELERİ / ANTALYA Şehir merkezine sadece 10 km. uzaklıktaki iki şelale Konyaaltı ve Lara arasında Akdeniz’in mavisiyle buluşuyor.
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Şelalelerin büyüğü Aşağı Düden 50 metreden gürültüler çıkararak dökülüyor.
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15 km. uzaklıktaki Yukarı Düden şelalesi ise altında bir mağarayı gizliyor. Burayı gezerken geri dönmek istemeyeceksiniz.