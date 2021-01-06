Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: İstock, DepoPhotos Haber Giriş: 06 Ocak 2021 - 09:35 | 06 Ocak 2021 - 09:35

Türkiye’nin pek fazla bilinmeyen saklı güzelleri! Huzur arayanlar bu listeyi mutlaka not edin...

Bu yıl tatil planlarımız oldukça değişti. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek yerine açık havada, doğa içinde çadır ya da karavanla kamp yapmak ön plana çıkıyor. Biz de kısıtlamalar kalktıktan sonra ailecek her şeyi biraz olsun unutacağınız güzel bir liste hazırladık. Çoğunu ilk kez duyacaksınız...