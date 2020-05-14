Türkiye'nin saklı cenneti! Görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir güzellik... 

Her ne kadar evlerimizde olup şimdilik seyahatlerimizi askıya alsak da memleketimizin her bir köşesinde bahar aylarının rengârenk çiçekleriyle donanmış güzelliklerinden haberdarız. Madem biz gidemiyoruz o hâlde bu güzellikleri sizlerin ayağınıza getirelim diyerek fotoğraf sanatçısı arkadaşım Gülcan Acar’ın binlerle ifade edebileceğim fotoğraf arşivini siz değerli doğasever, seyahat ve fotoğraf tutkunları için taradık.