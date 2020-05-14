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Seyahat
Yazı: Erdoğan Gümüş / Fotoğraflar: Gülcan Acar
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 12:13,

Türkiye'nin saklı cenneti! Görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir güzellik... 

Şu sıralar Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şölenin peşine düşmenin tam zamanı ama koronavirüs yüzünden bir süre daha evlerde kalmamız gerekiyor. Yalnız yavaş yavaş normalleşme aşamasına da geçiyoruz. Mayıs sonrası için turizmde hareketlilik bekleniyor. Seyahat edilebilir dönemde denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelalelerin izinden gitmeye ne dersiniz?  Ailecek doğanın içinde, huzur dolu, kafanızı dinleyerek birkaç gün geçirmek herkese iyi gelecek. Sizin için harika fotoğraflarla güzel bir liste oluşturdum. 

Erdoğan GÜMÜŞ
Erdoğan GÜMÜŞ
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Erdoğan GÜMÜŞ
Erdoğan GÜMÜŞ
1
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Dünyayı saran Covid-19 virüsünün etkili olduğu günlerden geçiyoruz. Evet, belki morallerimiz biraz bozuk, dünyada olup bitenler hepimizi üzüyor, yakınlarımıza, sevdiklerimize dokunmanın ne kadar önemli olduğunu şimdi biraz daha iyi anlıyor ve bir an önce o eski günlere kavuşmanın özlemini yaşıyoruz.

Yazı: Erdoğan Gümüş / Fotoğraflar: Gülcan Acar

2
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“Evde kal!” sloganıyla hareket edip sıcak yuvalarımızda bu soğuk ve sevimsiz virüsle mücadele ederken hayal dünyamızın kapılarını da açık tutmalıyız. Ne demiş Yahya Kemal Beyatlı; “İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar!..” Evet biz de diyoruz ki, ne hayal dünyamızı kapatalım ne de hayallerimizden vazgeçelim…

3
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Her ne kadar evlerimizde olup şimdilik seyahatlerimizi askıya alsak da memleketimizin her bir köşesinde bahar aylarının rengârenk çiçekleriyle donanmış güzelliklerinden haberdarız. Madem biz gidemiyoruz o hâlde bu güzellikleri sizlerin ayağınıza getirelim diyerek fotoğraf sanatçısı arkadaşım Gülcan Acar’ın binlerle ifade edebileceğim fotoğraf arşivini siz değerli doğasever, seyahat ve fotoğraf tutkunları için taradık.

4
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İşte ülkemizin dört bir köşesinden derlediğim, bahar aylarının da coşkusuyla gürül gürül akan, aktıkça yüreklerimizi kabartan, seyrine doyum olmaz doğa harikalarından bazıları... Aralarında ilk kez duyacaklarınız da çıkacaktır.

5Antalya Kurşunlu Şelalesi
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Antalya Kurşunlu Şelalesi

1986 yılında Tabiat Parkı olarak tescillenmiş. Yeşilin ve mavinin flört ettiği büyüleyici bir güzelliğe sahip. Tabiat Parkı 596 hektar alana sahip. Park içinde ziyaretçiler için mesire alanları da bulunuyor.

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Zengin flora ve faunasıyla bu doğa harikası tabiat parkında ayrıca doğa yürüyüşü, bitki ve hayvanları gözlemleme gibi eko turizm faaliyetleri de yapılabilmekte. Tabiat Parkı içinde yürüyüş yaparken tavşan, sincap, ağaçkakan, kaplumbağa ve diğer küçük hayvanlara rastlamak sizi şaşırtmasın.

7Antalya Düden Şelalesi
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Antalya Düden Şelalesi

Kepez ilçe sınırları içerisinde bulunan Düden Şelalesi, Yukarı Düden Şelalesi olarak da adlandırılmakta. Antalya’nın kavurucu sıcaklarında, ziyaretçilerine adeta bir klima gibi serinlik sunar.

8Antalya Aşağı Düden Şelalesi
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Antalya Aşağı Düden Şelalesi

Antalya merkezine 8 kilometre mesafede bulunan şelale, 'Karpuzkaldıran' adıyla da bilinmekte. 40 metre yükseklikteki falezlerden denize düşen şelale suları ve oluşturduğu sis bulutu muhteşem bir görüntü oluşturur.

9Antalya Manavgat Şelalesi
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Antalya Manavgat Şelalesi

Batı Toroslar'dan doğan yeraltı sularından beslenen 93 km uzunluğundaki Manavgat Nehri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki falezlerden dökülen Manavgat Şelalesi’ni oluşturur. Nehrin, belirli etaplarında rafting ve kano gibi çeşitli doğa sporları da yapılabilmekte...

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Doğal yapıya uygun peyzaj düzenlemesiyle, ziyaretçilerin gezebileceği ve hizmet alabileceği tesisler (restoran, büfe, satış üniteleri, dinlenme yerleri, tuvaletler ve seyir terasları vb.) oluşturulmuştur. Muhteşem bir doğa manzarasına sahip olan şelale, sıcak yaz mevsiminde serinlemek ve dinlenmek isteyenler için oldukça iyi bir seçenektir.

11Adana Saimbeyli Şelalesi
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Adana Saimbeyli Şelalesi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan şelale, Seyhan Nehri’nin bir kolu olan Göksu’ya dökülüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nce kurulan tesisler ve mesire alanı nedeniyle yaz aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

12Düzce Aydınpınar Şelalelesi
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Düzce Aydınpınar Şelalelesi

Düzce’ye 10 km mesafede bulunan şelalenin çevresi aynı zamanda tabiat parkı olarak tescillenmiş. Tabiat Parkı içinde doğa yürüyüşü, foto-safari, çadır kampı vb. aktiviteler yapılmakta.

13Düzce Samandere Şelalesi
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Düzce Samandere Şelalesi

Düzce’ye bağlı Samandere köyü sınırları içinde yer almakta. Düzce’ye 24 km mesafededir. Bu alandaki akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden Karadeniz’e dökülmekte.

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15Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri
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Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri

Aladağlar Milli Parkı’nın sınırları içerisinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, özellikle bahar aylarında kar ve buzların erimesi sonucu oluşan Aksu ve Aladağ çayları üzerinde yer alıyor. Türkiye’nin debisi en yüksek şelalesi unvanına sahip. Hacer Ormanları bölgesinde yekpare bir kaya yüzeyinden inanılmaz bir basınçla fışkıran bu şelaleler, yedi ayrı noktadan yeryüzüne çıkıyor.

16Mersin Boğazpınar- Karasu Şelalesi
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Mersin Boğazpınar- Karasu Şelalesi

Tarsus ilçesi sınırları içinde Toroslar'ın eteklerinde Boğazpınar köyü sınırları içinde bulunmakta. Boğazpınar Kanyonu’ndan su içinden yürünerek ulaşılan şelale, tam bir doğa harikası.

17Mersin Yerköprü Şelalesi
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Mersin Yerköprü Şelalesi

2011 yılında Tabiat Anıtı olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunmakta. Görenlerin hayran kaldığı muhteşem bir güzelliğe sahip. Mut İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki şelalenin yaklaşık 30 metre yükseklikten akan suları, coşkun hâliyle tam da kartpostallık denebilecek bir görüntü sunar.

18Rize Çamlıhemşin Palovit Şelalesi
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Rize Çamlıhemşin Palovit Şelalesi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan şelale, 15 metre yükseklikten akmakta. Rize'de bulunan debisi en yüksek şelalelerinden biridir. Kaynağı Palovit deresidir.

19Samsun Karacaören Şelalesi
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Samsun Karacaören Şelalesi

Samsun’un Karacaören köyü sınırları içinde yer alır. Karacaören Şelalesi 92 metre boyunda olup, görkemi ve güzelliğiyle hayranlık uyandıran bir şelaledir. Su miktarı mevsimsel olarak değişiklik göstermektedir.

20Samsun Gölalan Şelaleleri
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Samsun Gölalan Şelaleleri

Samsun’un Canik ilçesi sınırları içinde yer alan Gölalan köyü yakınında yer almaktadır. Dere yatağında irili ufaklı birçok şelale olsa da görülmeye değer iki büyük şelale ve etrafındaki kayalar fotoğraf tutkunları için göz kamaştırıcı bir güzellik sergilemekte...

21Sinop Erfelek Tatlıca Şelaleleri
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Sinop Erfelek Tatlıca Şelaleleri

Sinop’un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşuyor. En büyük şelale, yüksekliği neredeyse 20 metreyi bulan suyun görkemli düşüşüyle hayranlık uyandırıyor. İlk iki şelaleden sonra iki kilometre boyunca sıralanan diğer şelaleleri yakından görebilmenin tek şartı ise, son derece heyecan ve adrenalin yüklü su yürüyüşü yapmak ve bir biri ardı sıra gelen şelaleleri tırmanmakla mümkün…

22Van Muradiye Şelalesi
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Van Muradiye Şelalesi

Tendürek Dağı’ndan beslenen Bend-i Mahi Çayı üzerindeki Muradiye Şelalesi ve yanı başındaki asma köprü, görkemli ve estetik görüntüsüyle adeta göz kamaştıran bir güzellik sergilemekte. Van’a 80 km uzaklıktadır.

Erdoğan GÜMÜŞ
Erdoğan GÜMÜŞ
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