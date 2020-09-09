Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen huzur adresleri... Hepsi birer tablo gibi

Yörük Köyü Tarihi evleriyle bilinen küçük bir köy olan Yörük Köyü, Safranbolu’da yer alıyor. Bağlı olduğu Safranbolu’nun bir minyatürü görünümünde olan köy, Karadeniz seyahatlerinin olmazsa olmaz duraklarından biri. Cumbalı evleri ve daracık sokakları ile içinizi ısıtacak bir köy olan Yörük, 1997 yılında SİT alanı ilan edilmiş ve günümüze kadar özenle korunmayı başarmış. Bugün ise kültür turizminin keyifli duraklarından biri olmayı başarıyor.